Pelé Mboyo doit se relancer et faire rêver le Cercle Bruges. Il a bien commencé avec un but en 45 minutes de jeu.

"Vous avez de la grenadine ? Et bien je prendrai un Fanta grenadine."

La commande sent le sucre, mais Pelé Mboyo en a besoin. Le programme du nouvel attaquant du Cercle Bruges est chargé en séances d’entraînement pour retrouver la forme. "Car j’étais cuit après 25 minutes ce week-end" , lance-t-il avec le sourire. Crevé, oui, mais toujours aussi efficace avec un but après sa première montée au jeu. "Ça fait du bien et cela prouve que je n’ai pas perdu mes qualités. Après, je sens que je suis court sur certaines choses et ça me frustre."

Vous espérez être prêt quand ?

"Dans trois matches, je peux commencer. J’espère pouvoir aider le Cercle à accrocher une place en playoffs pour la montée (NdlR : il faut pour cela dépasser Tubize) ou même pour se maintenir si besoin."

Avec José Riga, vous pouvez compter sur un entraîneur qui ne vous brûlera pas…

"La relation est vraiment bonne. Nos situations sont très proches : il a aussi le niveau pour la D1 mais veut faire au mieux en D1B pour se relancer… Cela nous unit quelque peu. Il sait où j’en suis et le prend en considération."

Prenez-vous un risque en descendant d’un échelon ?

"Oui, même si le cadre est idéal pour me relancer car c’est très pro à Bruges. J’ai fait un gros pari en ce sens que beaucoup m’ont dit que si je me plantais, j’aurais l’étiquette de joueur de D1B. Je n’aime pas la facilité. Si cette division est mon vrai niveau qu’il en soit ainsi, mais je sais que si je me sens bien, mes qualités vont parler."

Pourquoi avoir choisi le Cercle plutôt que les autres clubs qui s’intéressaient à vous ?

...