"La présélection de Mechele ne m’étonne pas le moins du monde", assure Ivan Leko. "Brandon la mérite amplement. Je le vois évoluer tous les jours à l’entraînement. Il vient en outre de livrer trois excellentes prestations."

Seul champion 2018 à avoir disputé l’intégralité des 40 rencontres de championnat, Brandon Mechele ne remerciera jamais assez son entraîneur actuel d’avoir cru en lui.

En janvier 2017 , ce pur produit du Club Bruges - une bête d’entraînement surnommée Robocop - s’était décidé, la mort dans l’âme, à quitter temporairement son club de cœur. Il avait cessé de plaire à Michel Preud’homme qui, les deux saisons précédentes, l’avait érigé en faire-valoir de Björn Engels au cœur d’une défense à quatre.

Mechele avait le choix entre Saint-Trond et Zulte Waregem. Il opta pour le premier cité.

Bien lui en prit. Ivan Leko, qui en était l’entraîneur, l’institua clé de voûte de sa défense à trois. Mechele, qui avait enduré une sérieuse blessure dans la première moitié de la saison, ne fit pratiquement l’impasse sur aucun match.

"A Saint-Trond, j’ai repris confiance en moi et surtout appris à me détendre."

Mechele n’était qu’en transit à Saint-Trond. Il hésitait à revenir à Bruges jusqu’à e qu’il apprenne qu’Ivan Leko allait devenir l’entraîneur du Club. La saison dernière, Mechele y a poursuivi son éclosion au point de s’imposer comme un des éléments primordiaux dans la conquête du titre.

Cette saison, il a accusé un petit retard à l’allumage avant de reconquérir sa place et de frôler, aujourd’hui, une sélection nationale. "L’étranger ne me séduit pas vraiment. Je resterais volontiers longtemps à Bruges. Une carrière à la Deschacht ne me déplairait pas."

Deschacht a enfilé 20 capes de Diable Rouge…