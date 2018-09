Football Megan Laurent, passé par le stade Leburton, met ses partenaires en garde.

À peine arrivé à Eupen que Megan Laurent avait déjà retrouvé Tubize, son ancien club, sur sa route. "On l’avait emporté 2-0, mais il s’agissait d’un match de préparation. Là, les deux équipes ont repris la compétition et il s’agira d’un match officiel. Je me souviens, lors de mon séjour au Leburton, d’avoir éliminé Westerlo avant de ne chuter qu’aux penaltys face à Ostende."

Méfiance donc pour le médian offensif qui n’a pas encore su se faire une place au soleil dans l’effectif panda. Même s’il avait commencé à Bruges et déjà fêté cinq montées au jeu. "Globalement, je suis satisfait de mes prestations. Mais, évidemment, je préférerais jouer plus", signale l’ex-Lierrois. "Ce duel face à une formation de D1B, on n’a pas d’autre choix que de le gagner. Tout en sachant que nos invités n’auront strictement rien à perdre."

De son passage dans la capitale, Megan Laurent n’en retient que de bons souvenirs. "Je me suis plu là-bas. Et, si je suis parti au Lierse, c’est parce qu’il s’agissait d’une bonne occasion de franchir un palier."

Cet été, en rejoignant un cercle de D1A, le milieu offensif aussi passé par le RC Malines et Mons ("l’année de la faillite") a encore passé un cap.

Il doit désormais convaincre Makelele de pouvoir jouer un vrai rôle dans cette formation eupenoise. "J’essaye de donner satisfaction, à chacune de mes apparitions, au coach qui me demande de mettre du rythme et de donner de la profondeur au jeu."

Absent de la liste des 18 contre Ostende, Megan Laurent aspirait à retrouver son ancien club. "Que ce soit un match de championnat ou de Coupe, face à Anderlecht ou à Tubize, ma motivation est la même : jouer."

L’an dernier, face à Rupel Boom, Eupen avait connu des difficultés (3-2 après avoir été mené 0-2). Auront-ils retenu la leçon ? "Tubize est une équipe joueuse. Même si elle ne signe pas de grands résultats en D1B, nous devons nous en méfier. Et ne pas se baser sur le 2-0 de cet été…"

Makelele laisse pas moins de sept éléments (Garcia, Toyokawa, Pouraliganji, Marrey, Ocansey, Molina et Fall) au repos. En sens inverse, on note les "sorties de placard" de Lotiès, Castro et Schouterden. Ainsi que la présence du jeune Quintais.

Le noyau : Van Crombrugge, Niasse, ; Lotiès, Blondelle, Gnaka, Bushiri, Diagne, Schauerte, Mulumba, Amani, Quintais, Castro Montes, Schouterden, Laurent, Yagan, Milicevic, Pollet, Essende.





La Coupe pour se remobiliser

Christian Bracconi (Tubize) veut retrouver un état d’esprit conquérant.

Battu sans avoir vraiment bataillé vendredi face à l’Union, Tubize se déplace à Eupen avec l’intention d’oublier le championnat et qui sait, retrouver une spirale positive. "C’est une autre compétition, face à une équipe de D1A qui nous est supérieure sur papier. Un match que l’on aborde avec beaucoup d’envie, d’autant que nous voulons faire oublier la défaite concédée face à l’Union. Cette rencontre face à Eupen doit nous permettre de retrouver un état d’esprit conquérant et nous remobiliser", affirme Christian Bracconi.

Eupen battu par Ostende ce week-end, serait-ce le moment idéal pour les affronter ? "Eupen restait sur une bonne dynamique avant ce revers. Ils viennent de prendre un coup sur la tête mais cette défaite imméritée est plus un accident de parcours."

Tubize compte bien exploiter au mieux les failles des Eupenois. "Nous les avons analysés, nous comptons profiter de leurs faiblesses même si nous savons que nous risquons de subir une bonne partie de cette rencontre. Il faudra se reposer sur une bonne organisation défensive et être efficaces sur les contres."

Un adversaire que les Tubiziens avaient affronté durant la préparation. "Cette équipe nous avait fait mal de par son impact et sa vitesse sur les flancs. Mais dans un match de coupe, l’état d’esprit efface souvent les différences de niveau entre les équipes. Dans cet ordre d’idées, les 45 premières minutes seront primordiales."

Une chose est sûre, il faudra composer sans Henry (suspendu), Martens et Garlito (blessés). "Je ferai aussi souffler certains joueurs et donnerai du temps de jeu à d’autres."

Le noyau : Defourny, Alfieri, Martens, Lippini, Nirisarike, Toure, Ben Yaghlane, Ba, Naah, Kose, Rosenthal, Videmont, Schuster, Traore, Bueno, Goudiaby, Nemane.

Eupen - Tubize, mardi à 20h.