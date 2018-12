Le président de Charleroi est revenu sur le scandale du footgate et a donné des nouvelles de son frère: "Mogi va mieux. La justice va faire son boulot et je suis certain qu’il sortira grandi de cette histoire. J’espère qu’i y aura un minimum de clarté rapidement sur le footgate."

