En Angleterre, les équipes de jeunes disputent la FA Youth Cup. Cette compétition fut le théâtre d'une des plus belles remontée de l'histoire du football. Bien plus folle encore que le match historique entre le Barça et le PSG qui s'est soldé sur le score de 6-1 au retour alors que Paris avait gagné 4-0 lors de la première manche.

Le match oppose l'équipe de Nuneaton Borough à Halesowen Town.

Tout semble bien se passer pour l'équipe hôte qui mène 4-1 à la mi-temps. En début de seconde mi-temps, elle confirme sa suprématie et met encore 3 buts en 15 minutes en en concédant un seul.

Il reste alors une demi-heure à jouer quand le marquoir affiche 7-2. C'est à ce moment précis que la plus belle "remontada" s'amorce.

Halesowen Town réduit l'écart à la 62e avant d'enfiler deux buts coup sur coup à la 70e. A 7-5, ils croient en leur chance et jouent leur carte à fond. Ils reviennent même à 7-6 à la 80e avant de concéder le 8-6 trois minutes plus tard.

Avec les 6 minutes d'arrêt de jeu, il restait encore 13 minutes à jouer. Cela a suffit à l'équipe visiteuse pour encore mettre trois buts et l'emporter... 8-9!

Les gardiens n'étaient pas à la fête dans cette rencontre spectaculaire qui a du faire vibrer beaucoup de supporters.

L'évolution du score:

1e minute: 1-0

4e minute: 1-1

7e minute: 2-1 Halesowen Town (Jones)

22e minute: 3-1

43e minute: 4-1

Mi-temps.

49e minute: 5-1

51e minute: 5-2

52e minute: 6-2

57e minute: 7-2

62e minute: 7-3

70e minute: 7-4

70e minute: 7-5

80e minute: 7-6

83e minute : 8-6

86e minute: 8-7

92e minute: 8-8

96e minute: 8-9

Fin du match.