La défense va bouger à Anderlecht. Dario Zuparic va signer pour trois saisons et contre une somme autour des 2,5 millions d’euros. Tout est réglé ou presque pour annoncer sa venue sous peu.

Le joueur a été proposé au RSCA il y a un peu plus d’un mois mais les Mauves avaient préféré se concentrer sur d’autres cibles.

Le défenseur central croate a déjà 26 ans et a déjà un sacré vécu. Il a évolué durant deux saisons en Croatie avant de filer à Pescara, dans le Calcio, où il a joué plus de 100 matches en Série B et en Série A.

Il est de retour en Croatie depuis deux ans où il est devenu un cadre de Rijeka. Le défenseur de 1,88 m y a succédé à Mitrovic lors de sa signature au Club Bruges.

En Croatie, il est réputé pour ses qualités défensives, techniques et pour sa force dans les duels. Il a également été international chez les jeunes pour la Bosnie et la Croatie.

Il n’est pas encore clair si ce dossier clôture celui de Gouano et Sanneh, tous deux jugés trop chers pour l’instant.

Dans le sens des départs, Kara se rapproche de Nantes. Sa visite médicale n’a pas eu lieu ce lundi mais elle est prévue pour ce mardi.