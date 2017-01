D'ici quelques heures, le fameux mercato hivernal ferme ses portes en Belgique. A minuit pile, cachet de la poste faisant toujours foi comme le dit l'expression consacrée.

Un marché qui s'apparente à une séance de rattrapage pour ceux qui ont foiré leurs achats de l'été. Curieusement, tous les clubs (ou presque) sont concernés comme si l'hiver et son marché aux bestiaux devenaient, à cause de la formule alambiquée de notre compétition, plus importants et décisifs.

(...)

Découvrez la suite de cette humeur dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.