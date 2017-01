Après Manchester United, l'ailier de Sunderland pourrait retrouver un club du top-niveau.

Avec une moyenne de 1,88 but par match, l'Olympique lyonnais manque un peu de cartouches pour se rapprocher du duo Monaco-Nice (même si les Aiglons pointent à la première place du classement avec la même moyenne). Il faut dire qu'à part Alexandre Lacazette, auteur de treize buts en quatorze rencontres, l'attaque de l'OL est un peu "à la ramasse".

Les meilleurs buteurs suivants sont Mathieu Valbuena, Corentin Tolisso et Nabil Fékir, avec chacun quatre réalisations. Un total honorable pour des ailiers et attaquants plus reculés, mais qui ne suffit pas pour un club du top français. De plus, l'Algérien Rachid Ghezzal devra s'absenter durant le mois de janvier, Coupe d'Afrique des Nations oblige, et n'est pas sûr de rester au club la saison prochaine.

La direction a donc décidé de se renforcer au mercato, avec un nom bien connu dans le viseur: Adnan Januzaj. L'ailier de vingt-et-un ans est actuellement prêté par Manchester United à Sunderland, où il tente de retrouver le niveau qui lui permit naguère de gagner sa place chez les Diables rouges. Sans oublier ses titularisations chez les Red Devils, où il est sous contrat jusque 2018.

S'il n'est pas titulaire indiscutable sous l'ère David Moyes et affiche des stats moyennes (un but et une seule passe décisive cette saison...) son travail plaît aux Gones, qui seraient sur le coup, selon L'Equipe, qui indique que Lyon souhaiterait l'enrôler en prêt avec option d'achat. "Je ne sais pas si ça pourra se faire, mais cela vaut le coup de tenter", a récemment déclaré Jean-Michel Aulas, le président-tweeto le plus fou de la planète foot, sur OL TV.

Le quotidien français ajoute que Gérard Houllier, conseiller extérieur du club, aurait déjà contacté Louis van Gaal, ex-coach de Januzaj, pour jauger le niveau du joueur. Adroit techniquement, à l'aise tant au poste d'ailier que de soutien d'attaque (il a récemment joué dans ce rôle lors de la victoire des Black Cats contre Watford), l'ancien Anderlechtois possède un profil intéressant pour le club français. Et ça tombe bien, Lyon pourrait bien constituer une étape de choix dans la reconstruction au plus haut niveau du Belgo-Kosovar.