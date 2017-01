D'après nos confrères du Laatste Nieuws, les Buffalos tentent de trouver un joueur capable de remplacer le départ de Sven Kums à l'Udinese. L'été passé déjà, le KAA Gent a tenté sa chance dans le dossier Trebel mais avait été refroidi par la somme demandée par Bruno Venanzi, à savoir 4 millions d'euros.

Le natif de Dreux plait énormément à Hein Vanhaezebrouck qui cherche un profil de gagneur, créatif et combatif pour densifier son milieu de terrain et apporter une touche d'élégance. La valeur d'Adrien Trebel a diminué et avoisinerait désormais les 2 millions d'euros, toutefois il y a peu de chances que le Standard soit vendeur... d'autant plus à un club concurrent.