Anderlecht et le Deportivo La Corogne sont sur le point de finaliser un échange étonnant. Davy Roef finira la saison en Espagne, Ruben vient à Anderlecht. Ce matin, Roef prend l’avion pour l’Espagne. S’il dit oui, Ruben signe à Anderlecht. La balle est donc dans le camp de Roef, mais il est très charmé par le projet. Il s’agit de deux locations.

Roef ne sera pas le premier gardien au Deportivo, le 16e en Primera Division. Le numéro 1 est l’ex-international polonais Przemyslaw Tyton. Il n’est même pas sûr d’être le numéro 2, vu que l’Argentin German Dario Lux a joué les neuf premiers matches de la saison. L’entourage de Roef lui conseille toutefois d’y aller, afin qu’il quitte sa zone de confort à Anderlecht. La location n’est pas assortie d’une option d’achat.

Il est fort probable que le Sporting ait contacté La Corogne pour Tyton (ex-PSV). Avec son 1m95 et ses 30 ans, Tyton a le profil que Weiler recherchait. Il le connaît de la Bundesliga, où il défendait les buts de Stuttgart la saison passée.

Mais le Deportivo a donc dit non à Van Holsbeeck pour Tyton. Par contre, il a proposé Ruben à Anderlecht. Rubén Iván Martínez Andrade a 32 ans et est le troisième gardien du Depor. Il a fait ses classes à Barcelone, mais il n’y a joué que deux matches, en décembre 2004. Depuis lors, il a joué à Cartagène, Malaga, Rayo Vallecano, Almeria et Levante. Il a donc surtout joué en bas de classement et a eu plusieurs blessures.

Bonne nouvelle pour les jeunes Belges d’Anderlecht : quand Ruben prendra la place de Roef sur le banc, cela signifie qu’une place se libère pour un jeune joueur formé en Belgique, comme Faes, Vancamp ou Delcroix.