Le Sporting d'Anderlecht a annoncé ce mercredi matin la signature de James Alexander Lawrence.

Le défenseur anglais de 26 ans arrive en provenance de l'AS Trencin (Slovaquie). La durée de son contrat dans la capitale n'a pas été communiquée, mais il s'agit d'un achat.

"L’Anglais a été formé dans son pays natal (à Arsenal et aux Queens Park Rangers) et aux Pays-Bas (notamment à l’AFC Ajax et au Sparta Rotterdam) où il a appris le néerlandais" précise ce mercredi matin le club bruxellois.

Lawrence est appelé à succéder à Kara Mbodji, qui passe actuellement des tests au FC Nantes.

Gaucher, le défenseur central a joué 115 fois pour le club slovaque depuis l'été 2014, marquant neuf buts depuis lors. Lors de ses deux premières saisons, il a remporté avec son ancien club deux doublés coupe-championnat.

Ce n'est pas le premier joueur de Trencin à rejoindre la Pro League. Avant lui, Moses Simon, Wesley, Samuel Kalu ou encore Leon Bailey avaient transité par ce club avant de rejoindre la compétition belge.