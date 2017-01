Comme nous l'indiquions ce matin, Ishak Belfodil est bien en route pour Everton. Mardi soir, le club de la Mersey et son homologue liégeois ont négocié le passage de l'international algérien à Goodison Park. Une offre initiale de 10M€ a été formulée. Selon nos informations, le montant de la transaction pourrait bien s'élever à 12M€, une aubaine pour le Standard qui n'a pas dépensé le moindre euro pour s'attacher les services du meneur de jeu des Rouches.

Le joueur, lui, semble déjà sur la même longueur d'ondes que le club de Lukaku et Mirallas. Mieux, il devrait logiquement quitter le lieu de stage des Liégeois ce jeudi pour rejoindre son nouveau port d'attache en Angleterre, ce qui constituait son rêve. Quelques détails restent encore à régler mais l'officialisation ne devrait plus tarder et interviendrait ce jeudi. En attendant, Belfodil, en professionnel, s'est entraîné normalement ce matin et il devrait en faire de même pour la séance de l'après-midi.