"Mon rêve est de jouer un jour en Premier League ." Voici ce qu’Ishak Belfodil nous déclarait en septembre quelques jours après avoir signé au Standard.

Le 21 décembre dernier, l’agent du joueur nous confiait que deux clubs anglais étaient fortement intéressés par l’ancien joueur de l’Inter. Everton, le club de Romelu Lukaku et de Kevin Mirallas, est bien l’un d’entre eux. Mieux, les Toffees sont passés à l’offensive ce mardi soir.

Selon nos informations, la direction d’Everton a déposé une offre officielle avoisinant les 10 millions à son homologue liégeoise. À l’heure de boucler cette édition, les négociations étaient toujours en cours, mais l’offre initiale de 10M € n’a pas été acceptée par le Standard qui, rappelons-le, n’a pas déboursé le moindre centime pour s’attacher les services du joueur formé à Lyon et passé par Parme et l’Inter Milan.

Le club dirigé par Ronald Koeman semble donc bien décidé à s’offrir l’international algérien, qui a récemment prolongé son contrat d’un an en bord de Meuse, d’autant qu’il vient de libérer une place dans son effectif avec le départ, sous la forme d’un prêt avec option d’achat, d’Oumar Niasse à Hull City.

Toujours selon nos informations, Ishak Belfodil se serait vu proposer un contrat de 4,5 ans pour rejoindre Goodison Park. Très serein, Belfodil prend les choses calmement et n’ira certainement pas au clash avec le Standard qu’il avait décidé de rejoindre pour se refaire un nom sur la scène européenne. Avec dix buts et cinq assists en 21 matches, c’est d’ores et déjà chose faite.

Si l’idée, comme Olivier Renard le précisait dans nos colonnes ce mardi, n’est pas de vendre l’Algérien cet hiver, le Standard va tout de même devoir se poser les bonnes questions dans les prochaines heures qui viennent. Une offre de 10 millions d’euros pour un joueur qui n’en a pas coûté un seul, cela prête à réflexion et ce, même si Ishak Belfodil est sans doute l’élément le plus important du dispositif d’Aleksandar Jankovic.

Toujours dans le sens des départs, celui de Dino Arslanagic à Mouscron est entériné et devrait être officialisé dans les prochaines heures.