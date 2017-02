Le Zenit Saint-Pétersbourg a annoncé mercredi l'arrivée du défenseur serbe Branislav Ivanovic. Arrivé de Chelsea, Ivanovic a signé un contrat de 2,5 saisons.

Ivanovic, 32 ans, a débuté sa carrière en Serbie, à Srem (2002-2003) et l'OFK Belgradre (2003-2006) avant de connaître une première expérience en Russie, au Lokomotiv Moscou. C'est là que Chelsea l'a recruté en janvier 2008. Ivanovic est resté neuf ans à Londres.

Avec les 'Blues', il a gagné deux titres nationaux (2010 et 2015), trois coupes (2009, 2010 et 2012), la Ligue des Champions (2012) et l'Europa League (2013). Il a disputé 377 rencontres officielles. Cette saison, il a perdu sa place de titulaire après la défaite contre Arsenal (3-0) fin septembre.

Au Zenit, actuel deuxième de la Premier League, Ivanovic entrera en concurrence avec Nicolas Lombaerts.