Quel est le point commun entre Jadon Sancho (Dortmund), João Cancelo (Juventus), Andrew Robertson (Liverpool), Richarlison (Everton) et Thilo Kehrer (PSG)? Leur valeur marchande a perçu une envolée d'au moins... 30 millions d'euros!

A une poignée de jours des festivités de fin d'année, l’Observatoire du football (CIES) a dévoilé un rapport qui met en évidence les joueurs ayant enregistré la plus forte augmentation de valeur sur le marché des transferts lors de ce dernier trimestre. Une enquête qui a été réalisée au cœur des cinq championnats majeurs en Europe (Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga et Ligue 1) et qui ne voit aucun Belge prendre place dans ce

Alors, quelles sont les pépites dont la cote a atteint des sommets à l'aube de cette trêve des confiseurs dont les clubs sont si friands?

Selon l'Observatoire du football, le joueur qui a connu la hausse de valeur la plus importante sur le marché des transferts se nomme Jadon Sancho. Conséquence directe de ses somptueux highlights et de stats prolifiques qui secouent la planète foot, le jeune prodige d'outre-Manche brille en haut de ce classement et voit sa cote estimée à... 87.9 millions d'euros! Soit une augmentation de 806% par rapport à sa précédente évaluation.

Si le coéquipier de Witsel avait seulement été vendu aux alentours de 8 millions d'euros par Manchester City l'été dernier, il vaudrait désormais près de 10 fois plus. Et il pourrait bien retrouver la vareuse des Skyblues dans le futur, étant donné que le club mancunien avait associé à cette vente une clause de rachat prioritaire. Si Dortmund devait accepter l'offre d'un club acquéreur, il serait obligé d'en informer les Citizens qui pourraient donc se positionner pour récupérer Jadon Sancho. Au vu des finances et des ambitions de ManCity, il serait surprenant de les voir abandonner leur protégé.

Aux côtés de Jadon Sancho, on recense quatre autres joueurs dont la valeur marchande a grimpé de plus de 30 millions d'euros. Il s'agit de João Cancelo (Juventus), Andrew Robertson (Liverpool), Richarlison (Everton) et Thilo Kehrer (Paris St-Germain). Malgré son acquisition record au PSG, Kylian Mbappé pointe au 10e rang et une valeur en euros estimée à... 216,3!

Notons également que Moise Kean enregistre la plus belle progression relative (Ndlr: sous forme de pourcentage et non en valeur réelle) en Italie, alors que Stanley N'Soki se distingue en France, Isaac Success en Angleterre et Júnior Firpo en Espagne.

© D.R.