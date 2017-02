S’il sembla un temps acquis que Jérémy Perbet quitterait La Gantoise lors de ce mercato hivernal, le Français est finalement toujours Buffalo aujourd’hui.

Michel Louwagie, le manager du club flandrien, a éclairci les dessous de ce départ avorté.

"Lors du stage, Perbet a demandé à l’entraîneur de le laisser partir vers Dubaï. Nous ne voulions pas le priver de cette opportunité mais il ne nous était pas possible de donner un accord immédiait car nous souhaitions voir dans quel état Kalifa Coulibaly allait revenir de la CAN et quels transferts offensifs il nous serait possible de réaliser. Lorsque l’arrivée du Japonais Kubo a été actée, l’intérêt dubaïote pour Jérémy s’était dégonflé… Nous n’avons discuté avec aucun club belge car nous ne voulons pas renforcer la concurrence."