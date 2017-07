Avant le début de sa conférence de presse, le Paris Saint-Germain a prévenu les journalistes qu'aucune question concernant Neymar ne serait autorisée.

Une information qui s'est révélée à moitié vraie. Evidemment, la première question de cette conférence a porté sur l'arrivée de Neymar. Ce à quoi Unai Emery, entraîneur du PSG, a répondu qu'il y avait "un moment pour parler de la préparation et un moment pour parler du noyau." "Le club est focalisé sur la fin de sa préparation", a rappelé l'entraîneur espagnol. "Evidemment que Neymar est un excellent joueur et qu'il serait utile pour notre équipe mais pour le moment mes joueurs ont besoin de se concentrer sur leur jeu et sur le début du championnat, pas sur l'arrivée possible d'un concurrent."

Le technicien espagnol n'a donc pas voulu rajouter de l'huile sur le feu. Il n'a ni infirmé, ni confirmé les tractations en cours. Bref, un coup dans l'eau pour la presse et les fans qui devront encore prendre leur mal en patience avant de connaître le dénouement de cette histoire.

Pour rappel, ce qu'on va bientôt appeler "l'affaire Neymar" a démarré lorsque les journaux espagnols ont annoncé une offre de 220 millions d'euros (le montant de sa clause libératoire) faite par le club parisien à son homologue catalan. Depuis lors, les spéculations vont bon train. Certains sont persuadés que le transfert est proche, d'autres que Neymar joue avec l'intérêt du PSG pour voir son contrat revalorisé. Il est également possible que cet intérêt n'ait jamais réellement existé.

Ces rumeurs ont pris une ampleur exponentielle sur les réseaux sociaux, où les fans des deux clubs s'arrachent la star brésilienne. Certaines personnalités du monde du football ont également exprimé leur opinion, Thomas Meunier sous-entend régulièrement l'arrivée de Neymar via des tweets. Du côté du club catalan, ce sont Mascherano et Piqué qui sont montés en première ligne pour certifier que leur coéquipier ne les quitterait pas. Qui croire, à qui se fier ? Une question qui revient souvent en période de mercato.