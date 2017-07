Les réseaux sociaux s'enflamment depuis l'annonce de ces deux conférences de presse. Leur proximité horaire tend à faire penser aux supporters des deux clubs qu'elles sont liées au dossier qui fait grand bruit depuis le début de ce mercato. En bref, ce qu'on va bientôt appeler "l'affaire Neymar" a démarré lorsque les journaux espagnols ont annoncé une offre de 220 millions d'euros (le montant de sa clause libératoire) faite par le club parisien à son homologue catalan. Depuis lors, les spéculations vont bon train. Certains sont persuadés que le transfert est proche, d'autres que Neymar joue avec l'intérêt du PSG pour voir son contrat revalorisé. Il est également possible que cet intérêt n'ait jamais réellement existé.





Ces rumeurs ont pris une ampleur exponentielle sur les réseaux sociaux, où les fans des deux clubs s'arrachent la star brésilienne. Certaines personnalités du monde du football ont également exprimé leur opinion, Thomas Meunier sous-entend régulièrement l'arrivée de Neymar via des tweets. Du côté du club catalan, ce sont Mascherano et Piqué qui sont montés en première ligne pour certifier que leur coéquipier ne les quitterait pas. Qui croire, à qui se fier ? Une question qui revient souvent en période de mercato.





Alors que l'intensité semblait retomber aujourd'hui autour de ce dossier, les annonces du Barca et du PSG ont fait exploser à nouveau les suiveurs des deux clubs.





Qu'attendre de ces conférences ?

Celle du PSG : Il se pourrait que la conférence ne soit qu'un débriefing du stage américain que viennent de vivre les joueurs du club français. En effet, ce stage de pré-saison se termine dans les prochaines heures et le club pourrait vouloir communiquer sur son retour au pays. Il se pourrait également que le club souhaite communiquer sur un autre dossier lié au mercato. En effet, Neymar n'est pas la seule cible des Parisiens cet été (Alexis Sanchez est également cité). Enfin, il se pourrait que cette conférence soit liée au dossier Neymar: soit pour communiquer sur une éventuelle arrivée, soit pour mettre fin aux rumeurs.





Celle du Barca : Les Espagnols rencontreront demain Manchester United dans le cadre de leur tournée américaine. La conférence de presse ressemble donc à une conférence de presse typique d'avant-match. Pourtant, les présences de Piqué et de Mascherano pour répondre aux questions des journalistes ont semblé laisser un indice supplémentaire puisqu'il s'agit de deux joueurs qui ont annoncé que Neymar resterait à Barcelone. La publication Instagram de Gerard Piqué, où on le voit en compagnie du Brésilien et sous laquelle l'Espagnol a écrit "Se queda" ("Il reste", en espagnol) est en partie responsable de la reprise des interrogations autour du transfert.





Ces conférences annoncent-elles le transfert événement de ce mercato ou leur proximité n'est-elle qu'une coïncidence ? Réponse dès 23 heures !