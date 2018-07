Le Real Madrid a communiqué ce mardi après-midi pour confirmer le départ de son joueur phare vers la Juventus Turin.

Dans un communiqué de presse, le Real Madrid a "compte tenu la volonté et la demande exprimée par le joueur, accepté son transfert à la Juventus Turin".

Le club madrilène poursuit : "Le Real Madrid souhaite exprimer sa gratitude à un joueur qui a démontré être le meilleur joueur du monde, et qui a marqué l'une des époques les plus brillantes de l'histoire de notre club et du football mondial."

"Outre les titres, les trophées et les triomphes acquis sur les terrains pendant ces neuf années, Cristiano Ronaldo a été un exemple de dévouement, de travail, de responsabilité, de talent et d'amélioration."

Cristiano Ronaldo, 33 ans, jouait depuis 2009 au Real Madrid, club avec lequel il a remporté quatre Ligue des champions et deux championnats d'Espagne.

Son transfert à la Juve est estimé à 100 millions d'euros, tandis qu'il devrait toucher un salaire annuel de 30 millions d'euros pendant quatre ans.

De son côté, le joueur a indiqué dans une carte blanche diffusée par son désormais ancien club que le moment était "venu" pour "une nouvelle étape de ma vie".

La Juventus Turin n'a pour sa part pas encore communiqué.