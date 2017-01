Adrien Trebel ne veut pas rejoindre le Standard en stage, Dimitri Payet refuse de jouer pour West Ham ; que risquent-t-ils selon la loi ?



Samedi dernier, Adrien Trebel, vexé que le Standard s’oppose à un transfert vers Gand pour cause de montant "insuffisant", a décidé de boycotter le stage des Rouches à Marbella. Depuis, il s’entraîne seul à l'Académie Robert Louis-Dreyfus.



En apprenant qu'une offre de l’OM de 23 millions d'euros avait été refusée par West Ham, Dimitri Payet a fait savoir qu'il ne désirait plus jouer pour le club londonien. Mais son entraîneur, Slaven Bilic, est catégorique : "On ne vendra pas nos meilleurs joueurs. Il va rester". Deux affaires un peu similaires, et une question : que peut faire le club concerné face à un non-respect du contrat de l’un de ses joueurs ? Maître Julie Mont, avocate spécialisée en droit du sport nous donne quelques explications sur les différentes sanctions possibles.



Hormis pour raisons personnelles acceptées par la direction, Trebel aurait dû rejoindre ses coéquipiers. West Ham peut a priori forcer Payet, sous contrat jusqu'en 2021, à jouer sans pour autant "aller le chercher dans son lit". Mais si l'international français ne souhaite plus jouer pour son club, et si Bilic ne veut pas le vendre, est-ce que West Ham peut interrompre le paiement du salaire durant cette période de grève ? "Tout dépend si cela avait été déterminé au départ", nous explique Julie Mont. "Un gel du salaire peut être une sanction possible, à condition que cela ait été prévu dans le contrat initialement. Une autre possibilité est de fixer une rémunération largement inférieure à celle touchée habituellement”. Après son nouveau contrat signé en février dernier, associé à une très belle revalorisation salariale, l'international français perçoit quand même 600.000 par mois…

Autre sanction évoquée dans la presse dans les deux affaires : la possibilité de fixer une amende. Les médias britanniques évoquent une sanction qui s'élèverait à 250.000 livres (soit 286.000 euros). Le règlement de la Fédération Anglaise permet effectivement qu'une équipe peut infliger une sanction "qui ne dépasse pas deux semaines de salaire".

Bruno Venanzi aurait également fait savoir au joueur liégeois le montant à payer pour son absence. Maître Mont évoque le caractère "punitif" d'une telle mesure. Là encore, tout dépend de ce qui avait été défini entre le joueur et l'employeur lors de la signature du contrat.

Enfin, est-ce que l’équipe peut rompre le contrat du joueur parti au clash? Dans une entreprise traditionnelle, la faute grave est souvent synonyme de licenciement sec. Mais faire partir un salarié, qui peut rapporter beaucoup en cas de vente, serait une très mauvaise opération pour le club concerné : selon le site allemand TransferMarkt, Trebel est estimé à 4 millions d’euros, et Payet 30 millions d'euros ! Et le joueur, libre de tout contrat, pourrait s'engager où bon lui semble… Gratuitement.

Dès lors, si le joueur ne voit pas d’autres alternatives que le départ, son équipe ne dispose que de deux solutions efficaces selon Julie Mont : "Soit céder et le vendre maintenant, soit modifier son contrat en incluant une clause libératoire, pour favoriser un départ à un prix défini dès le mercato suivant". Et espérer que cela suffira pour que le joueur accepte de rejouer. Car si Trebel et Payet devaient refuser de jouer pendant plusieurs mois, ils risquent de voir leur valeur marchande fortement diminuer. Terrible casse-tête pour les Rouches et les Hammers...