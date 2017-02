La Gantoise et Genk se sont montrés particulièrement dépensiers au cours de cette période de transfert. Les deux écuries flamandes trustent quatre des cinq premières places au classement des plus gros transferts actés cet hiver. Seule la signature d'Adrien Trebel du côté du RSCA vient s'immiscer en quatrième position.

Le classement:

1. Pierre-Désiré Zebli passe de Pérouse à La Gantoise contre 4 millions d'euros.

2. Yuya Kubo passe des Young Boys à Genk contre 3,5 millions d'euros.

3. Lovre Kalinic passe du Hajduk Split à La Gantoise contre 3,1 millions d'euros.

4. Adrien Trebel passe du Standard à Anderlecht contre 3 millions d'euros.

5. Sander Berge passe de Valerenga à Genk contre 2,5 millions d'euros.

6. Dorin Rotariu passe du Dinamo Bucarest à Bruges contre 2 millions d'euros.

7. Razvan Marin passe de Vitorul au Standard contre 1,8 million d'euros

8. Naranjo passe de Tarragone à Genk contre 1,8 million d'euros.

9. Tesfaldet Tekie passe de Norrköping à La Gantoise contre 1,6 million d'euros.

10. Dieumerci Ndongala passe de La Gantoise au Standard contre 1,5 million d'euros.





Au niveau européen, les sommes sont évidemment beaucoup plus importantes, voire même astronomiques concernant certains transferts. Notons l'activité incroyable de la Chine lors de ce mercato d'hiver, ainsi que celle plus surprenante des clubs français. A noter que la Russie, la MLS, la Chine, etc. ont encore la possibilité d'enregister l'une ou l'autre arrivée.





Le classement: