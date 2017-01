Remplaçant depuis 15 jours, Steven Defour a retrouvé une place de titulaire samedi, lors de la victoire de Burnley sur Sunderland.

Toutefois, son avenir reste incertain. "La Chine ? Pourquoi pas", a indiqué son agent Paul Stefani dans le Nieuwsblad. "Si vous jouez trois saisons là-bas, vous ne devrez plus jamais travailler. C’est une magnifique expérience. Il y a des stars et l’intérêt augmente. Partir là-bas, ce n’est plus du tout s’enterrer." Qu'on se le dise, le foot business a encore de belles années devant lui...