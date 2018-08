Le joueur de Leipzig sera actif au Sporting cette saison. C'est le dernier gros coup du mercato carolo!

On attendait un grand nom, on n'a pas été déçu. Ce vendredi soir, Leipzig a officialisé l'arrivée de Massimo Bruno (24 ans) au Mambourg. Un gros coup pour la direction zébrée, qui a également officialisée les transferts d'Adama Niane (attaquant, 25 ans) et David Henen (ailier, 22 ans).

Belge et passé par Charleroi durant sa formation (il a d'ailleurs fait ses débuts pros sous la vareuse zébrée), Massimo Bruno sera assurément accueilli avec plaisir par les supporters du Sporting.

Retourné à Leipzig en début d'été après un prêt de deux ans à Anderlecht, Bruno n'avait que peu d'opportunités de jouer, en Allemagne, cette saison,malgré la qualification du RB pour les poules de l'Europa League. Il a donc choisi le Sporting Charleroi pour se relancer.

Une dernière officialisation est espérée dans la soirée, à Charleroi : le prêt du défenseur Gabriele Angella (29 ans) en provenance de l'Udinese.