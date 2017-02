Déjà approché en janvier, le buteur espagnol pourrait rejoindre la Chine dès cet été. Un accord pour un salaire annuel de 30 millions d'euros nets aurait été trouvé.



Le média espagnol Cadena SER semble sûr de son information: Diego Costa a accepté de rejoindre cet été le club chinois qui l'a déjà approché cet hiver (souvenez-vous: Costa était forfait pour une soi-disant blessure au dos contre Leicester, alors qu'il négociait déjà avec un club chinois). La radio ibérique précise toutefois qu'il faudra convaincre Chelsea… et la Fédération chinoise, qui est en train de restreindre les arrivées de joueurs étrangers. Pour les Blues, on parle de plus de 80 millions d'euros pour racheter les deux ans de contrat du joueur. Quant à la fédé chinoise, elle n'a encore mis en place aucune sanction concrète...



Si Cadena SER ne cite pas de nom de club, précisant simplement qu'il s'agit du "même club que celui qui a déjà négocié cet hiver", rappelons que plusieurs médias anglais avaient cité Tianjin Quanjian, où évoluent désormais Axel Witsel et Alexandre Pato…

De son côté, Chelsea aurait coché le nom d'Alvaro Morata comme éventuel remplaçant de Costa.