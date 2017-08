Notre consultant Alex Teklak revient sur la signature imminente de Neymar du côté du PSG. Positionnement dans le système d'Emery, aspect financier, comment le Barça va réagir, etc. ?

1. "Financièrement et éthiquement nauséabond." "La première chose qui me vient à l’esprit, c’est le volet financier de ce transfert et ses chiffres ahurissants. Le Barça s’était protégé en mettant une clause de 222 millions en se disant : quel club sera assez riche pour la faire sauter ? Mais entre le moment où la clause a été fixée et aujourd’hui, de nombreuses choses se sont passées dans le monde du foot. Il y a eu une forme d’inflation et les prix ont monté. Cette clause est dès lors entrée dans le domaine du possible. Mais ce qui me turlupine surtout, c’est la manière avec laquelle la clause va être payée. Si Neymar la paye lui-même, c’est, quelque part, une désaffiliation et c’est très nauséabond. Cela peut créer un précédent dangereux et donner des idées à d’autres clubs…"

2. "La réaction du Barça va être intéressante."

