Eden n'a alors que 18 ans, mais il a déjà tapé dans l'oeil de beaucoup de monde alors que Rudi Garcia s'évertue à le protéger, quitte à le reléguer sur le banc de nombreuses fois pour lui laisser le temps de grandir. Au fil des mois, le Brainois grandit et reçoit de nouveaux appels du pied de Zizou, à l'une ou l'autre reprise. Lui-même en fait au Real Madrid, déclarant sa flamme à la Liga et à laquand il en a l'occasion, tout en prenant soin de préciser qu'il est très bien à Lille, puis à Chelsea. Et de toujours rappeler:Il est vrai que le seul gros transfert de sa carrière, celui qui l'a mené chez les, avait été annoncé sur Twitter par l'intéressé lui-même, alors que son départ du Losc était acté depuis de nombreuses semaines et que ses adieux au public du Nord de la France avaient été faits en bonne et due forme.Le capitaine des Diables rouges n'est donc pas du genre à changer de crèmerie sur un coup de tête. Mais il n'est pas non plus du genre à manier la langue de bois et sa sincérité lui vaut de faire partie des feuilletons de l'été chaque année... Et puisque la locution "tel père, tel fils" s'applique aussi chez les Hazard, Thierry, le père d'Eden, Thorgan, Kylian et Ethan, n'a pas pu s'empêcher de relancer les rumeurs au cours d'une interview accordée à nos confrères du Soir, ce vendredi: "La première de ces trois phrases risque d'affoler la planète foot et les médias des trois pays principalement concernés (Belgique, Angleterre, Espagne) au cours des prochaines heures.