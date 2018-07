Florentino Perez a ses petites habitudes et il aime s’y tenir. Depuis son retour à la présidence du Real Madrid, en 2009, il suit avec la plus grande attention la Coupe du Monde pour, ensuite, s’offrir son meilleur joueur. En 2010, il avait déboursé 15 millions d’euros pour décrocher la signature de Mesut Özil, étincelant avec la Mannschaft sur les pelouses sud-africaines. Quatre ans plus tard, il avait encore plus largement cassé sa tirelire (80 millions d’euros) pour obtenir le transfert de James Rodriguez, meilleur buteur du Mondial brésilien avec six réalisations.Et un nom saute aux yeux, celui d’Eden Hazard. (...)