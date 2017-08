La saga Neymar au PSG n’est pas encore terminée que le prochain feuilleton de l’été se profile déjà.

Son nom ? Kylian Mbappé. Dans l’édition de ce jeudi, le journal L’Équipe annonçait que la nouvelle pépite du football français avait pris la décision de ne pas rester à Monaco (qui débute en Ligue 1 face à Toulouse, ce vendredi soir). Il aurait annoncé à ses proches et à plusieurs de ses coéquipiers son intention de quitter le club. En cause : le discours un peu flou des dirigeants monégasques qui, d’une part, ont affirmé leur volonté de conserver le joueur, mais qui, d’autre part, tardent à conclure les négociations sur sa prolongation.

"Quand vous êtes sollicité par tous les grands clubs et que Monaco veut vous prolonger, c’est une décision très importante. Je trouve ça juste et normal que cela prenne du temps", expliquait le vice-président monégasque Vadim Vasilyev cette semaine. Mais le joueur, lui, ne semble plus en phase avec ses dirigeants. Il demanderait le salaire net le plus élevé du club… dépassant Falcao qui, lui, ne paye pas d’impôts sur les revenus en raison des avantages fiscaux monégasques.

Ne recevant pas de réponse de la part des décideurs de l’ASM, il aurait interprété ce silence comme la volonté de le laisser partir… et donc d’empocher les 180 millions que le club a fixés pour son transfert. Les nombreux départs subis par les champions de France en titre (Mendy, Bagayoko, Germain, Bernardo Silva…) auraient également joué un rôle dans sa décision.

La question qui se pose naturellement est donc : mais où va atterrir Kylian Mbappé ? Depuis le début du mercato, le nom du prodige de 18 ans a été lié à de nombreux clubs. Le Real Madrid, Barcelone, Liverpool, Manchester City et le PSG, pour ne citer qu’eux. Mais lorsque ces noms de clubs ont été cités, l’attaquant français n’avait pas encore affirmé son souhait de quitter le Rocher. Désormais, c’est chose faite. Mais à 180 millions, reste à savoir qui pourra se payer celui que de nombreux observateurs considèrent comme un des plus grands potentiels de la planète foot.

Tiens, tiens, cela ne vous rappelle pas quelqu’un ? Neymar à son arrivée à Barcelone, en 2013, évidemment. Et il se chuchote que les Catalans, qui s’activent pour trouver un remplaçant au Brésilien et qui vont récupérer 222 millions de liquidités, auraient entamé les discussions avec le clan Mbappé pour un transfert dans les prochains jours. Ce que le joueur, qui a affirmé le souhait d’être titulaire dans son prochain club, verrait d’un bon œil, car au sein de l’attaque blaugrana, une place vient de se libérer…