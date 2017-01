Les deux joueurs font l'objet d'intérêts concrets et pourraient permettre au Standard de réussir de belles affaires.



Het Laatste Nieuws nous apprend ce vendredi qu'Ibrahima Cissé pourrait quitter le Standard en janvier pour rejoindre Fulham. Les négociations auraient débuté, selon nos confrères, et les Rouches pourraient réussir une plus-value dans cette affaire puisque le milieu de terrain de 22 ans était arrivé en bord de Meuse contre 800.000 euros. Le joueur pourrait également gagner beaucoup d'argent en rejoignant l'Angleterre, même si on parle de la deuxième division….



Mais c'est surtout le départ probable d'Ishak Belfodil qui risque d'inquiéter les fans au cours des prochains jours. Le Soir dévoile ce matin la possibilité de voir arriver rapidement une offre de plus de 10 millions d'euros sur la table pour l'Algérien. On savait déjà que le Celta Vigo avait été impressionné par le joueur en Europa League, il semble désormais acquis que l'Angleterre est également sous le charme: West Bromwich et surtout Everton feraient le forcing.



Des offres supérieures à dix millions d'euros sont même évoquées. Si cela se vérifie, il est certain que le Standard aura bien du mal à refuser les avances venues de la Premier League. Il y a un an, déjà, Knockaert avait quitté Sclessin pour 3 millions d'euros six mois après son arrivée comme joueur libre. Cette fois, c'est Belfodil - lui aussi arrivé gratuitement - qui pourrait rapporter gros.