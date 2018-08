Qui est Sulayman Marreh, le nouveau médian défensif de l’AS Eupen ?

C’est quelqu’un qui a déjà pas mal bourlingué, alors qu’il n’a que 23 ans et quelques mois. Quand il quitte le Ghana, son pays natal, à 18 ans, c’est pour rejoindre l’Espagne et Granada. Il va ensuite être transféré à Watford en Angleterre. Watford, qui deviendra le point de transit pour divers passages, qui le mèneront à Valladolid et dernièrement à Almeria. Toujours en Espagne.

Soyons honnêtes, ses interventions en équipe première sont rares et c’est principalement chez les jeunes qu’il évolue. Il reçoit maintenant l’occasion de faire son trou au sein d’une première division et cet élément compte à ses yeux.

« J’ai entendu dire beaucoup de bien de l’AS Eupen. Je n’ai donc pas hésité. » Ce n’est pas un autre membre de Watford, Christian Kabasele, un ex-Eupenois, qui a pu lui en causer car ils n’ont jamais discuté ensemble. « Mais je suis au courant du parcours effectué par Christian », précise le grand Sulayman, tout sourire.

La Belgique, il la connaît, comme bon nombre d’éléments ayant prestés en Angleterre par la valeur des Diables Rouges. « Le championnat Belge a ainsi acquis une belle réputation », poursuit Marreh. Autre élément ayant plaidé en faveur d’Eupen, la présence d’un homme reconnu au plan mondial.

« Oui, savoir que M. Makelele sera mon entraîneur a constitué un fait essentiel dans mon choix. »

Sulayman ajoute enfin : « Physiquement, je suis bien. Absolument prêt à débuter. Pas de problème à ce niveau. » Voilà sans doute pourquoi Claude Makelele l’a dès à présent inscrit dans le noyau qui affronte le Standard ce samedi (18 heures).