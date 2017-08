Le milieu brésilien de Manchester City Fernando a signé un contrat de trois ans avec Galatasaray pour une indemnité de transfert de 5,25 millions d'euros, ont annoncé vendredi les clubs anglais et turc.

"La victoire en Coupe de la Ligue en 2016 (1-1, 3 t.a.b. à 1 contre Liverpool, ndlr) restera pour moi un fait marquant que je n'oublierai jamais", a reconnu le joueur de 30 ans.

Arrivé à Manchester City en 2014 en provenance de Porto, Fernando a joué 101 matches avec City pour quatre buts inscrits.

Fernando, 29 ans, a perdu du temps de jeu la saison passée, son entraîneur Pep Guardiola préférant titulariser son compatriote Fernandinho.

Galatasaray, seulement 4e du championnat de Turquie la saison dernière, et éliminé par Ostersund au 2e tour préliminaire de l'Europa League, en est déjà à six renforts après les précédentes arrivées des défenseurs Maicon (Sao Paulo) et Mariano (Séville), des milieux de terrain Badou Ndiaye (Osmanlispor) et Younès Belhanda (Dinamo Kiev, prêté à l'OCG Nice la saison dernière) et de l'attaquant Bafétimbi Gomis (Swansea City, prêté à Marseille la saison dernière).

Galatasaray est le club du Diable Rouge Luis Pedro Cavanda.