Les clubs belges doivent aligner 6 Belges sur la feuille de match en Pro League. La règle pourrait même être durcie la saison prochaine. Un casse-tête pour les grands clubs où les Belges sont devenus une denrée rare. La chasse a donc déjà commencé pour le mercato estival.

Les Belges suffisamment forts pour un grand club de Pro League tout en restant abordables financièrement ne courent pas les rues. Mais il y a un nid à Athènes où l’Olympiacos emploie… 5 Belges cette saison. Et comme le plus grand club grec vit une année compliquée, le grand ménage qui s’annonce va mettre quelques compatriotes sur le marché des transferts.

Guillaume Gillet a perdu sa place de titulaire ces dernières semaines. En France où sa cote reste élevée, plusieurs clubs de Ligue 1 l’ont noté. Mais La Gantoise et Anderlecht, les deux clubs où il a joué en D1 belge, ont également déjà manifesté leur intérêt pour le milieu de terrain. Au vu de ses 34 ans, le prix réclamé ne sera pas très élevé.

Un autre médian fait saliver les Belges : Vadis Odjidja (29 ans). Le Club Bruges et Anderlecht, là aussi ses deux anciens clubs sur le sol belge, lui font les yeux doux. Sauf que le montant de transfert sera conséquent. L’été dernier, l’Olympiacos avait déposé 5 millions sur la table pour l’acheter au Legia Varsovie. Et son salaire grec (1,3 million par an) représente également un gros investissement.

Dernier arrivé à l’Olympiacos, Kevin Mirallas pourrait rapidement quitter le club où il avait explosé entre 2010 et 2012. Son retour est, pour l’instant, compliqué alors que les attentes des fans étaient immenses. Le Standard, qui avait déjà manifesté son intérêt à plusieurs reprises dans un passé récent, est à nouveau sur la balle.

Silvio Proto et Bjorn Engels, eux, n’ont pas encore eu de contact en Belgique. Proto est devenu le chouchou des supporters de l’Olympiacos et la direction aimerait qu’il reste. Des négociations pour une prolongation de contrat pourraient même être entamées dans les prochains jours.