Avec un salaire de près de 18 millions d'euros (le même que celui touché par Pogba) et un contrat en béton, les Mancuniens ont réussi à convaincre Antoine Griezmann de quitter le soleil madrilène pour le temps plus gris de Manchester et son superbe Old Trafford.





Bien sûr, il faudra encore convaincre l'Atlético, et ce sera certainement beaucoup plus difficile. Car les Colchoneros ne sont absolument pas vendeurs, et ne souhaitent pas se séparer de leur vedette.





Il faudra donc que United mette beaucoup d'argent sur la table pour convaincre le club de Diego Simeone de lâcher son buteur de 25 ans. Pour rappel, sa clause libératoire est fixée à 100 millions d'euros.