Incroyable ! Cohen Bramall, un jeune défenseur de 20 ans qui évoluait dans l'équipe de 7e division de Hednesford Town, un club du Staffordshire (centre-ouest), a signé mardi un contrat avec Arsenal, selon le site internet du prestigieux club londonien.

"Incroyable, incroyable. C'est un rêve qui devient réalité. Je n'arrive pas à croire que je suis là aujourd'hui", a déclaré sur le site d'Arsenal le joueur, qui était depuis peu au chômage après son licenciement par le constructeur automobile Bentley.

"J'étais estomaqué et j'ai saisi ma chance des deux mains. Je suis venu ici en voiture mercredi, je me suis entraîné avec l'équipe première jeudi et vendredi, et ils m'ont offert un contrat", raconte le jeune homme, qui a signé avec Arsenal pour un montant estimé selon la presse à 40.000 livres (46.000 euros).

Le manager d'Arsenal, Arsène Wenger, a déclaré en fin de semaine dernière que Cohen Bramall lui rappelait Ashley Cole, qui a été un Gunner de 2000 à 2006.