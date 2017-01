Arrivé en juillet, l'espoir belge de 20 ans n'a pas convaincu et file à Montpellier.

En juillet dernier, le Standard recrutait Isaac Mbenza de Valenciennes pour quatre ans. Convaincu du talent du jeune attaquant belge, a direction liégeoise décidait de miser dessus. Mais avec seulement un but inscrit depuis son arrivée et peu de titularisation, Mbenza va déjà quitter Sclessin et ce, de manière définitive. L'Equipe rapporte ce matin que Montpellier sera son point de chute.

Le jeune Belge suscitait déjà l'intérêt de l'ancien club de Montpellier l'été dernier. Selon nos informations, le montant du transfert oscillerait entre 1,6 et 2M€. En juillet, le Standard avait déboursé 1,1M€ pour Mbenza.