Jelle Van Damme songe sérieusement à rentrer en Belgique. Il l’a confié en pleine préparation du match Real Madrid contre les All Stars de Major League Soccer dont il fait partie cette année. "Il y a beaucoup d’équipes belges qui connaissent ma situation", explique-t-il. L’Antwerp de Lucien D’Onofrio est évidemment en pole position, mais le Great Old n’est pas le seul club à chercher un back gauche d’expérience. Anderlecht et Gand sondent aussi le marché et un Belge supplémentaire dans le noyau n’est jamais de trop au vu du règlement de la Pro League.

En décembre, le contrat au Los Angeles Galaxy de Jelle Van Damme (33 ans) prendra fin, mais l’Antwerp ne veut pas attendre jusque-là. "Si je ne pense qu’à moi, je suis bien à Los Angeles. Mais si je pense à mes enfants, j’ai envie de revenir en Belgique. Ils ont 6 et 7 ans et sont en âge de me dire à quel point je leur manque. Quand on parle sur FaceTime, je les vois pleurer. C’est dur. Le club a toujours été compréhensif et fait tout pour m’aider."

Les dirigeants du LA Galaxy accepteront-ils de se séparer plus rapidement de leur meilleur défenseur ? Rien n’est moins sûr car le mercato ferme ses portes mardi prochain aux États-Unis et il reste donc peu de temps au club pour lui trouver un remplaçant. "Plusieurs équipes belges ont montré leur intérêt. Je ne peux pas en dire plus", conclut Jelle Van Damme.