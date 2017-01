Le fil infos

Les infos du matin





Moussa Wagué rejoint Eupen. Ce Sénégalais de 18 ans, un pur produit de l'académie ASPIRE, rejoint les pandas.



- Dimitri Payet pourrait revenir à Marseille (où Rudi Garcia devrait disposer d'une belle marge de manoeuvre pour renforcer son équipe) pour un montant de 30 à 40 millions d'euros. Le milieu français avait quitté l'OM en juin 2015 en direction de West Ham United. Toutefois, le club anglais ne souhaite pas se séparer de sa star, 18 mois après son arrivée.



- La Chine intéresse aussi Steven Defour. Le milieu de Burnley est resté sur le banc pendant 15 jours avant de retrouver ce week-end une place de titulaire. Son agent, Paul Stefani, ne ferme pas la porte à un transfert vers la Chine. Pour en savoir plus, rendez-vous

- Diego Costa pourrait sucomber à l'offre de Tianjin Quanjian. D'après le quotidien espagnol Marca, le club de l'empire du milieu se prépare à mettre sur la table 90 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant de Chelsea.

Fernando Llorente, actuellement à Swansea. Les deux hommes se connaissent très bien puisqu'ils se sont côtoyés à la Juventus de 2013 à 2014.



- Lorient veut attirer Andy Delort selon L'Equipe, l'attaquant porte les couleurs des Tigres de Monterrey (Mexique). Les dirigeants bretons envisagent un prêt du Français afin de remplacer leurs trois attaquants partis pour la Can. Rennes est également sur la piste de l'attaquant français.



- Joao Moutinho quitterait Monaco en janvier selon La Gazzetta dello Sport. Selon son agent, Jorge Mendes, deux choix font face au milieu portugais: la Chine ou l'Inter de Milan. Moutinho était arrivé à Monaco en 2013.



- Faouzi Ghoulam dans le viseur de Chelsea annonce The Sun. Pourtant, il reste à l'arrière-gauche de Naples 18 mois de contrat. Le Bayern Munich souhaite également transférer l'Algérien.



- L'AS Roma souhaite attirer Jesé (PSG) en prêt. Selon L'Equipe, les Romains seraient prêts à débourser 3 millions d'euros pour l'Espagnol avec une option d'achat de 20 millions d'euros. - Antonio Conte veut, actuellement à Swansea. Les deux hommes se connaissent très bien puisqu'ils se sont côtoyés à la Juventus de 2013 à 2014.- Lorient veut attirerselon L'Equipe, l'attaquant porte les couleurs des Tigres de Monterrey (Mexique). Les dirigeants bretons envisagent un prêt du Français afin de remplacer leurs trois attaquants partis pour la Can. Rennes est également sur la piste de l'attaquant français.quitterait Monaco en janvier selon La Gazzetta dello Sport. Selon son agent, Jorge Mendes, deux choix font face au milieu portugais: la Chine ou l'Inter de Milan. Moutinho était arrivé à Monaco en 2013.dans le viseur de Chelsea annonce The Sun. Pourtant, il reste à l'arrière-gauche de Naples 18 mois de contrat. Le Bayern Munich souhaite également transférer l'Algérien.- L'AS Roma souhaite attirer(PSG) en prêt. Selon L'Equipe, les Romains seraient prêts à débourser 3 millions d'euros pour l'Espagnol avec une option d'achat de 20 millions d'euros.

- Paulo Dybala aurait dit oui au Real Madrid. L'Argentin est intéressé par le challenge sportif que lui offre le Real et a confirmé, il y a quelques jours, dans la presse italienne qu'il ne prolongerait pas à la Juventus.

- Le FC Séville fait de l’œil à deux défenseurs français. Déjà intéressé par Clément Lenget, défenseur de Nancy, les Espagnols veulent attirer Joris Gnagnon. Pour ce dernier, une proposition de 10 millions d'euros aurait été faite aux dirigeants du Stade Rennais.



- Steven N'Zonzi, le joueur du FC Séville est dans le collimateur d'Arsenal. Les Gunners ne sont pas les premiers à montrer de l'intérêt pour le Français, il y a également la Juventus et Manchester City.



- Emil Frosberg, considéré comme l'une des révélations de Bundesliga, intéresse Liverpool et Jurgen Klopp. Le milieu de terrain de Liepzig devrait venir renforcer l'effectif des Reds mais le coût fixé par le club allemand s'élève à 24 millions d'euros.



- Julian Weigl intéresse de nombreux clubs dont le Real Madrid. Le jeune milieu du Borussia Dortmund aurait été proposé au Real par ses agents. Barcelone et Manchester City sont également sur la piste du prodige allemand.



- Fernando Gago pourrait rejoindre les rangs du Milan AC. Boca Juniors n'ayant pas renouvelé le contrat du milieu de terrain, Gago a été proposé à Galliani, le vice-président des rossonero.





- Le FC Séville fait de l’œil à deux défenseurs français. Déjà intéressé par, défenseur de Nancy, les Espagnols veulent attirer. Pour ce dernier, une proposition de 10 millions d'euros aurait été faite aux dirigeants du Stade Rennais., le joueur du FC Séville est dans le collimateur d'Arsenal. Les Gunners ne sont pas les premiers à montrer de l'intérêt pour le Français, il y a également la Juventus et Manchester City., considéré comme l'une des révélations de Bundesliga, intéresse Liverpool et Jurgen Klopp. Le milieu de terrain de Liepzig devrait venir renforcer l'effectif des Reds mais le coût fixé par le club allemand s'élève à 24 millions d'euros.intéresse de nombreux clubs dont le Real Madrid. Le jeune milieu du Borussia Dortmund aurait été proposé au Real par ses agents. Barcelone et Manchester City sont également sur la piste du prodige allemand.pourrait rejoindre les rangs du Milan AC. Boca Juniors n'ayant pas renouvelé le contrat du milieu de terrain, Gago a été proposé à Galliani, le vice-président des rossonero. rejoint Eupen. Ce Sénégalais de 18 ans, un pur produit de l'académie ASPIRE, rejoint les pandas.pourrait revenir à Marseille (où Rudi Garcia devrait disposer d'une belle marge de manoeuvre pour renforcer son équipe) pour un montant de 30 à 40 millions d'euros. Le milieu français avait quitté l'OM en juin 2015 en direction de West Ham United. Toutefois, le club anglais ne souhaite pas se séparer de sa star, 18 mois après son arrivée.- La Chine intéresse aussi. Le milieu de Burnley est resté sur le banc pendant 15 jours avant de retrouver ce week-end une place de titulaire. Son agent, Paul Stefani, ne ferme pas la porte à un transfert vers la Chine. Pour en savoir plus, rendez-vous ici

Le mercato d'hiver est lancé ! Axel Witsel devrait en être l'acteur principal du côté des Diables rouges tandis que Michy Batshuayi, en manque de temps de jeu à Chelsea, pourrait être sollicité. Au niveau belge, Anderlecht et le Standard seront à l'affût des bonnes affaires dans l'espoir de priver Bruges du doublé...- Le gardien tchèque du Sparta Prague,, intéresse Anderlecht et Genk. Un club anglais aurait aussi jeté son dévolu sur le gardien de 24 ans. Retrouvez plus d'informations ici pourrait filer vers Gand selon Het Laatste Nieuws. Plus d'informations en cliquant ici. quitte Courtrai et rejoint Roda (Pays-Bas). L'attaquant grec a joué 46 rencontres sous les couleurs du club belge et a planté neuf roses.