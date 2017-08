Pour tout savoir sur le mercato, notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas rater. Que ce soit en Belgique ou à l'étranger, les tractations seront encore une fois légion dans la planète football.

Le fil infos :

- 15h56: Néerlandais Jeremain Lens va continuer sa carrière à Besiktas. C'est ce qu'a annoncé dimanche le club de football champion de Turquie. L'attaquant de 29 ans, international à 34 reprises, arrive en provenance d'Angleterre et de Sunderland, où il évoluait depuis 2015. La saison dernière, il avait déjà joué en Turquie, prêté à Fenerbahçe.

- 15h41: que va devenir Julian Draxler ? L'Allemand, qui va sans doute devoir laisser sa place à Neymar sur l'aile gauche du PSG, serait dans le viseur du Barça, plein aux as. Le Bild et El Mundo Deportivo annoncent que l'agent de l'international aurait été aperçu à l'aéroport de Barcelone. Difficile de croire cependant que le PSG se défera d'un élément tel que Draxler, d'autant plus à un Barça revanchard.

15h36: Virgil Van Dijk continue d'alimenter les rumeurs mercato. Le défenseur central est maintenant pisté par Chelsea, qui souhaite enrôler le Néerlandais de Southampton, pisté depuis un certain temps par Liverpool.

- 15h14: Alex Sandro va-t-il quitter la Juventus ? Le latéral brésilien est en tout cas dans le viseur de Chelsea, selon Eurosport. Mais Massimiliano Allegri a mis son veto à un départ du défenseur, surtout après avoir perdu Bonucci et Alvès. "Il n'y a absolument aucune chance pour qu'il nous quitte", a-t-il expliqué.

- 14h37: attention, rumeur à prendre avec d'énormes pincettes, étant donné que c'est le Sun qui la sort. Thomas Vermaelen serait sur les tablettes d'Everton. Cité à Anderlecht, ou encore West Brom, le Diable du Barça ne devrait de toute façon pas rester en Catalogne. Le foot plus joueur prôné par Ronald Koeman pourrait convenir à Verminator, 31 ans, qui s'est toutefois à nouveau blessé lors d'un amical.

- 14h05 : Saint-Trond prête Steve Ryckaert une saison à Tubize.

Tubize n'a pas perdu de temps: à peine le prêt de Steve Ryckaert entériné, le défenseur a directement été aligné samedi soir contre Roulers à l'occasion de la première journée de la Proximus League.

Ryckaert (19 ans) a été formé à La Gantoise, club avec lequel il a disputé quatre matches de la Youth League. La saison dernière, l'arrière a pris la direction de Saint-Trond où il n'a jamais reçu sa chance. Samedi, il a accepté un prêt à Tubize en espérant avoir du temps de jeu au niveau professionnel. Un souhait que Sadio Demba et Michel De Wolf ont exaucé en le titularisant contre Roulers (1-3). Il a même joué tout le match.

En équipes d'âge nationales, il compte 13 sélections. Il a notamment fait partie du groupe de Gert Verheyen pour les qualifications du dernier Championnat d'Europe U19.

- 14h00 : Jeremain Lens quitte Sunderland et la Championship, pour rejoindre les champions en titre de Turquie du Besiktas.

- 12h00 : Lionel Messi aurait demandé à sa direction, qui vient de voir arriver plus de 200 millions sur son compte en banque avec le départ de Neymar, d'engager Angel Di Maria et Paulo Dybala. C'est une information de La Gazzetta dello Sport qui révèle que La Pulga souhaiterait donc voir débarquer ses deux compatriotes en Catalogne pour renforcer le secteur offensif des blaugranas.

- 11h15 : Sky Sports révèle que Southampton est sur le point d'annoncer la signature de Mario Lemina. Le milieu de terrain de la Juventus est attendu ce lundi en Angleterre pour procéder aux tests médicaux d'usage, tandis que le coach des sextuples champions d'Italie a confirmé le départ de son joueur cet été.

- 9h40 : D'après L'Equipe, l'Olympique de Marseille a pris ses renseignements concernant Stevan Jovetic (Inter Milan). Plus encore, les Phocéens auraient même formulé une offre aux Lombards, refusée par ces derniers. De nombreuses autres pistes sont explorées par les dirigeants olympiens, comme Carlos Bacca, Nikola Kalinic, Moussa Dembélé ou Wilfried Bony.

- 9h15 : Pierre-Emerick Aubameyang a confirmé avoir reçu une offre XXL venue de Chine, mais le Borussia Dortmund, son club, ne le laissera pas partir cette saison, a expliqué l'attaquant gabonais dans une interview à l'édition dominicale du quotidien Die Welt.

"Oui, j'ai bien reçu une offre. Mais les Chinois vont avoir du mal à convaincre le Borussia Dortmund", a assuré le joueur de 28 ans, sous contrat jusqu'en juin 2020.

"C'est normal d'hésiter, surtout avec de telles sommes. Beaucoup m'ont dit que je ne pouvais y aller, que, footballistiquement, c'était un pas en arrière. Mais, je crois que tout le monde hésiterait devant une telle offre, avec de telles sommes...", a-t-il ajouté.

Un temps annoncé du côté du PSG et courtisé avec insistance par le Tianjin Quanjian, le club de l'ancien international italien Fabio Cannavaro qui vient d'engager le Français Anthony Modeste, Aubameyang est également suivi de près par l'AC Milan, à en croire les médias italiens.

Les infos du matin :

Samuel Bastien ne bougera pas. Bien que sollicité par plusieurs clubs, l’ex-Anderlechtois Samuel Bastien a décidé de rester au Chievo, en Italie.

Le milieu brésilien Fernando quitte Manchester City pour rejoindre le club turc de Galatasaray.

Le défenseur central camerounais de Lyon Nicolas Nkoulou est prêté avec option d’achat au Torino.

Le quotidien espagnol Sport indique que Philippe Coutinho (Liverpool), Ousmane Dembele (Dortmund) et Inigo Martinez (Real Sociedad) seraient proches de s’engager avec le FC Barcelone.