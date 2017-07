Pour tout savoir sur le mercato, notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas rater. Que ce soit en Belgique ou à l'étranger, les tractations seront encore une fois légion dans la planète football.

17h35: Wayne Rooney est présent au centre d'entraînement d'Everton. Il devrait signer son contrat dans les prochaines heures avec les Toffees, son ancien club. Le montant devrait avoisiner les 13 millions d'euros.

17h17: Le joueur du Bayern Munich, Douglas Costa, devrait être prêté avec option d'achat par le champion d'Allemagne en titre à la Juventus Turin. Les deux clubs seraient tombés d'accord d'après les informations de Tuttosport.

16h13: L'attaquant de Chelsea, Diego Costa, annoncé proche de l'Atlético Madrid pourrait finalement décider de rester du côté de Stamford Bridge d'après nos confrères du Sun. Son club, qui a essuyé un sérieux revers dans le dossier Lukaku, est contraint de revoir ses positions.

14h50: Kévin Malcuit (Saint-Etienne) s'engage ç son tour avec le LOSC. Les Verts devraient récupérer 9 millions d'euros dans la transaction.

13h47: Thiago Mendes (Sao Paulo) s'engage en faveur du LOSC. Le milieu de terrain brésilien a signé pour 5 saisons avec les Dogues. Le montant du transfert n'a pas encore filtré.

, ce sera fait ! Le journal britannique The Sun est formel, Thomas Lemar rejoint Arsenal. Il y percevra un salaire de 100.000 euros par semaine. Si on ne connait pas le montant du transfert, on sait que Monaco demandait près de 90 millions d'euros pour le Français.