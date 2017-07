Pour tout savoir sur le mercato, notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas rater. Que ce soit en Belgique ou à l'étranger, les tractations seront encore une fois légion dans la planète football.

14h50: Kévin Malcuit (Saint-Etienne) s'engage ç son tour avec le LOSC. Les Verts devraient récupérer 9 millions d'euros dans la transaction.

13h47: Thiago Mendes (Sao Paulo) s'engage en faveur du LOSC. Le milieu de terrain brésilien a signé pour 5 saisons avec les Dogues. Le montant du transfert n'a pas encore filtré.

, ce sera fait ! Le journal britannique The Sun est formel, Thomas Lemar rejoint Arsenal. Il y percevra un salaire de 100.000 euros par semaine. Si on ne connait pas le montant du transfert, on sait que Monaco demandait près de 90 millions d'euros pour le Français.