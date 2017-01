Comme à chaque période de mercato, les rumeurs et autres tractations vont bon train. Envie de ne rien manquer ? Notre journal du mercato est là pour ça !

Le fil infos

Les infos du matin





Au Standard, Orlando Sa a confirmé hier qu'il ne quitterait pas les Rouches lors de ce mercato. En effet, la direction liégeoise a fermé la porte à toutes négociations pour son buteur portugais, comme il l'explique ici.

La saga Dino Arslanagic risque de se prolonger encore quelques jours à Mouscron. Les Hurlus le veulent, le joueur veut (re)venir à Mouscron, mais c’est du côté du Standard que cela coince… Juri Selak soutient qu’il a d’autres solutions si ce dossier ne devait pas se finaliser. Une autre décision, pour un milieu de terrain, pourrait être prise ce mardi. Tout cela devrait pousser certains joueurs à quitter le REM. Les yeux se tournent vers Fesjal Mulic. Le géant serbe ne parvient pas à convaincre et passe son temps à se faire remarquer. Dernière en date : il a oublié de se réveiller (et Stojanovic aussi) après la sieste de l’après-midi.

Si Nathan Kabasele et Hamdi Harbaoui ont trouvé un nouveau club, ce n’est pas encore le cas d’Aaron Leya Iseka. Le petit frère de Michy Batshuayi s’entraîne à Neerpede depuis la fin précoce de son prêt à Marseille. Il attend une nouvelle location qui devrait l’emmener en France ou en Belgique.

Fin du feuilleton : comme nous vous l’annoncions dans notre édition de lundi, Dylan Lambrecth s’est officiellement engagé à Anderlecht. L’attaquant de 24 ans est prêté dans la foulée à Roulers (D1B) mais restera au FC Liège jusqu’au 22 janvier, histoire de laisser le temps aux Sang et Marine de lui trouver un remplaçant.

Ninis a signé à Malines. Le Grec s’est engagé au KV. Arrivé il y a un an au Sporting de Charleroi, son contrat avait déjà été rompu d’un commun accord vendredi dernier

L’avant-centre serbe Darko Bjedov a signé pour 2,5 ans avec les Buffalos gantois.





Michy Batshuayi voit son avenir proche de moins en moins en Blues. Le Diable rouge est cité dans deux clubs par les médias anglais : à Swansea dans le cadre d'un échange avec Fernando Llorente et à West Ham, qui cherche avec insistance un buteur. Mais selon le Daily Star, c'est Aaron Leya Iseka, frère de Michy Batshuayi, qui pourrait rejoindre Swansea à la place du buteur de Chelsea. Affaire de famille donc ...

The Sun annonce qu'une bataille entre rivaux risque bien d'avoir lieu pour deux joueurs de Tottenham. Jose Mourinho (Manchester United) et Pep Guardiola (Manchester City) voudraient tous les deux attirer Kyle Walker et Danny Rose, les deux arrières latéraux titulaires des Spurs. Le quotidien va même plus loin et affirme que United préparerait une offre de 70 millions d'euros pour les deux joueurs.

Holger Badstuber (Bayern Munich) pourrait débarquer en prêt à Manchester City. C'est en tout cas ce que croit savoir le Daily Express dans ses pages du jour.

Plusieurs médias britanniques expliquent que les négociations entre Manchester United et Everton concernant Morgan Schneiderlin avancent bien mais que c'est toujours le montant du transfert qui semble problématique. Pour rappel, les Mancuniens espèrent obtenir au moins 20 millions d'euros pour leur médian français.





Cité sur le départ, Ivan Rakitic négocierait plutôt une prolongation de contrat avec les dirigeants de Barcelone, qui n'ont aucune envie de voir leur milieu croate quitter leur équipe. C'est ce qui ressort du rapport de plusieurs médias espagnols et anglais.

Nicolas Gaitan, arrivé cet été à l'Atletico, n'a pas convaincu et pourrait être prêté en Premier League dès ce mois de janvier selon le Daily Mirror.

Barcelone serait intéressé par l'arrivée de Philippe Coutinho. A peine remis de blessure, le meneur brésilien pourrait donc quitter Liverpool. Une hypothèse que n'envisage pas Jürgen Klopp qui a signifié que son joueur ne partirait pas pour moins de 70 millions d'euros. D'après le Daily Mirror, cette annonce avait pour but de refroidir les ardeurs espagnoles mais le tacticien allemand craindrait fortement une récidive catalane.





Kostas Manolas (AS Rome) est toujours cité par plusieurs médias à Manchester United, malgré l'arrivée presque certaine de Victor Lindelof. Le Daily Express annonce d'ailleurs que les Red Devils pourraient être concurrencés sur ce dossier par l'Inter Milan, qui risque de perdre prochainement Andrea Ranocchia.

Le feuilleton Stevan Jovetic touche à sa fin à l'Inter. Le joueur monténégrin devrait bel et bien rejoindre Séville dans les prochains jours, à en croire les médias espagnols et italiens.

La Stampa affirme que la Juventus pense à l'avenir et a noté trois grands espoirs sur sa liste. Le premier est Emre Can, de Liverpool. Le deuxième est Mahmoud Dahoud, un jeune talent de 21 ans qui évolue à Mönchengladbach. Enfin, Corentin Tolisso (Lyon) a également été approché puisque Jean-Michel Aulas a confirmé avoir rejeté une offre de 30 millions d'euros émanant des champions d'Italie en titre.





Le Colombien Felipe Pardo quitte l’Olympiacos pour Nantes. Il est prêté six mois.

Mathieu Bodmer est libre de s'engager où il le souhaite. Le milieu de terrain a en effet été libéré de ses six derniers mois de contrat à Nice, où il ne jouait pas. A 34 ans, Bodmer cherchera certainement un dernier challenge en France.

Loulou Nicollin, l'emblématique président de Montpellier, continue ses coups de folie. Après avoir annoncé qu'il attendait entre 10 et 15 millions d'euros pour Morgan Sanson, voilà qu'il en veut 20 ou 25 millions. C'est ce qu'il a annoncé au micro de France Bleu Hérault, ajoutant qu'il aimerait bien trouver un club qui achète le joueur en janvier et le prête à Montpellier jusqu'à la fin de la saison. Aucun doute qu'à ce prix, il pourra attendre longtemps avant de voir débarquer un candidat acquéreur.





Holger Badstuber, cité à City par les médias anglais, pourrait débarquer à Schalke 04 d'après le Bild, souvent bien informé. Le défenseur international allemand semble en tout cas s'éloigner de plus en plus du Bayern Munich, où il évolue depuis 2009.

Koen Casteels pourrait quitter Wolfsburg et revenir dans le championnat belge. C'est en tout cas ce qu'il nous a confié ici.





La Chine continue à lorgner sur les Diables rouges. Elle aurait approché cinq joueurs de notre équipe nationale. Plus d'informations ici.

Yohan Mollo, qui évolue depuis un an et demi en Russie, à Krylia Sovetov Samara, pourrait voir sa carrière changer de dimension. Selon Sport-Express, le Français pourrait rejoindre le Zenit Saint-Pétersbourg dans les prochaines heures.