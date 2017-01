Mercato Comme à chaque période de mercato, les rumeurs et autres tractations vont bon train. Envie de ne rien manquer ? Notre journal du mercato est là pour ça !





Le fil infos





Les infos du matin

- José Naranjo, un jeune attaquant du Celta Vigo, s'est engagé avec Genk jusqu'au 30 juin 2020.



- Nikola Storm, l'attaquant du FC Bruges, a quitté la Venise du nord pour rejoindre, en prêt, Louvain. L'OHL évolue actuellement en Proximus League.

- Ishak Belfodil (Standard) pourrait rejoindre Everton. Les Toffees aurait fait une offre de 10 millions d'euros pour l'Algérien. Plus d'informations ici.

- Torino pourrait engager Martin Remacle (Standard). Selon Sky, le Belge aurait déjà effectué les tests médicaux.

- D'après le Telegraph, Aaron Leya Iseka pourrait être prêté par Anderlecht à Swansea. Iseka devrait quitter l'OM où il est actuellement en prêt.

- Claudemir, le milieu de terrain du FC Bruges, serait en négociation avec Grenade selon AS. Le joueur brésilien de 29 ans est arrivé à Bruges en janvier 2015.

- William Soares quitte le Standard et retourne à Beer Sheva. Plus d'informations ici.

- Selon le Daily Mail, l'AC Milan espère trouver un accord avec Everton pour Gerard Deulofeu.

- Stoke City aurait, d'après le Sun, fait une offre de 12 millions de livres pour l'attaquant de West Bromwich, Saido Berahino. Les Glasgow Rangers serait également intéressé par le joueur.

- Bournemouth souhaiterait s'offrir en prêt jusqu'à la fin de la saison John Terry selon Skysport. Terry, en manque de temps de jeu à Chelsea, pourrait rejoindre les Cherries. Néanmoins, Antonio Conte a déclaré qu'il comptait sur le défenseur anglais pour la seconde partie de saison.

- Morgan Schneiderlin s'est engagé avec Everton. Les Toffees ont déboursé 22 millions de livres pour s'offrir le joueur de Manchester United. Le Français retrouvera Ronald Koeman qu'il avait connu à Southampton.

- Crystal Palace souhaiterait se renforcer défensivement et les Eagles ontjeté leur dévolu sur le défenseur de Leicester, Jeff Schlupp. Une première proposition de 9,5 millions d'euros a été formulée mais Leicester a refusé.

- Sam Allardyce, l'entraîneur de Crystal Palace, pense à vendre Christian Benteke pour pouvoir acheter des renforts selon le Mirror. Le Belge est à Crystal Palace depuis seulement 5 mois et il pourrait déjà partir. Le club anglais aurait reçu des offres pour Benteke.

- Mamadou Sakho aurait choisi de s'engager avec Southampton selon le Times. D'autres clubs se sont manifestés auprès du joueur comme Sévile, Nice, West Bromwich ainsi que Galatasaray.

- L'Olympique Lyonnais serait intéressé par Adnan Januzaj selon RMC. L'OL cherche à se renforcer offensivement et a donc pensé au Belgo-Kosovar. Plus d'informations ici.

- L'OL sur la piste de Leon Bailey, l'attaquant de Genk, intéresserait également Lyon.

- Jean-Pierre Papin est proche de devenir l'entraîneur de l'AJ Auxerre d'après le journal L'Equipe. Ballon d'Or en 1991, Papin devra sauver le club, actuellement 19ème de Ligue 2.

- Le Polonais du Paris-Saint-Germain, Grzegorz Krychowiak pourrait quitter la France en janvier. Selon le Sun, Manchester City et Arsenal seraient intéressés par le profil du milieu défensif. Peu convaincant avec le PSG, Krychowiak pourrait rebondir en Premier League.

- L'agent de Patrice Evra a déclaré dans la Gazetta dello sport qu'il y avait de grandes chances que son joueur quitte la Juventus en janvier. Le Français est annoncé du côté de Valence. Manchester United serait également sur la piste d'Evra.

- Toujours selon la Gazetta dello Sport, le défenseur de la Lazio, Stefan De Vrij serait la cible de Manchester United et Chelsea.

- L'attaquant de Naples, Manolo Gabbiadini pourrait filer en Premier League selon le Corriere dello sport. West Bromwich, Leicester et Stoke City souhaiteraient s'offrir les services de l'Italien. Naples a indiqué qu'il ne laisserait pas partir l'attaquant pour une somme inférieure à 20 millions d'euros.

- Diego Simeone et l'Atlético seraient sur la piste d'Alexis Sanchez. Selon le Daily Mirror, l'entraîneur des Colchoneros aurait fait du Chilien sa cible numéro 1. Néanmoins, le PSG est lui aussi intéressé par le joueur.

- Le Real Madrid a reçu des offres pour James Rodriguez. La Juventus et Manchester United pensent de plus en plus au Colombien mais trois nouveaux clubs sont intéressés par le joueur de Madrid: le Hebei Fortuna, Guangzhou Evergrande et Shanghai Shenhua. Les trois clubs chinois auraient formulés des offres allant au-delà des 100 millions d'euros pour Rodriguez.

- Romain Alessandrini pourrait rejoindre Los Angeles Galaxy. Le Français n'a disputé que 5 rencontres avec Marseille cette saison.