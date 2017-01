Le fil infos

Les infos du matin

- Un nouveau départ au Standard.et les Liégeois ont décidé de mettre un terme au prêt du joueur, il est donc retourné à Monaco. Plus d'informations ici.

- Selon Het Nieuwsblad, Gand serait intéressé par Birger Verstraete , le milieu de terrain de Courtrai. En échange, les Buffalos céderait Hannes Van der Bruggen .



- Koen Casteels pourrait rebondir à Anderlecht. Les agents du gardien de Wolfsburg ont rencontré Mercredi après-midi Herman Van Holsbeeck . Plus d'informations ici.

- Ishak Belfodil n'a pas levé le pied pour son dernier jour chez les Rouches. L'Algérien s'est engagé avec Everton pour un montant de 12 millions d'euros. Plus d'informations ici.

- Hamdi Harbaoui et Jordan Remacle ont posé, hier, avec leur nouveau maillot. Les deux recrues de Charleroi porteront respectivement le 20 et le 29.

- Du côté de Mouscron, le mercato (entrant) est terminé. L'arrivée de Dino Arslanagic devrait être la dernière. Plus d'informations ici.

- Boyata proposé à Anderlecht et ailleurs. En mal de temps de jeu au Celtic, Dedryck Boyata espère rebondir ailleurs cet hiver. Son entourage s'active à lui trouver une porte de sortie et son nom a été proposé à Anderlecht mais aussi à de nombreux clubs européens. Le Sporting n'a pas marqué à l'heure actuelle une forme d'intérêt concret pour le joueur dont le profil ne laisserait pas insensible Hull.

-Une bonne nouvelle pour Marouane Fellaini car il a prolongé son contrat avec Manchester United jusqu'en 2018. Plus d'informations ici.

- Morgan Schneiderlin a officiellement quitté Manchester United pour Everton. Le montant du transfert avoisine les 25 mill'ions d'euros.

- Selon Sky Sport, Tom Cleverley (Everton) aurait passé des tests médicaux à Watford. Le milieu de terrain anglais devrait être prêté par Everton jusqu'en fin de saison. Toutefois, à en croire le Daily Telegraph, Sunderland souhaiterait également attirer le joueur des Toffees.

- West Bromwich aurait fait une offre de 30 millions de livres pour s'attacher les services de Christian Benteke (Crystal Palace), d'après le Daily Express.

- D'après le Sun, Scott Hogan pourrait quitter Brentfrod et rejoindre West Ham United pour la somme de 15 millions de livres.

- Chelsea serait sur la piste de Ben Gibson . Ce défenseur de Middlesbrough devrait remplacer John Terry relate le Daily Mirror.

- Sky Sport a annoncé que Tottenham se préparerait à vendre son milieu de terrain, Tom Carroll .

- Swansea a annoncé sur Twitter l'arrivée de Claude Makelele dans son staff.

- Selon L'Equipe, Valère Germain , l'attaquant de Monaco, serait suivi par Southampton où l'entraîneur n'est autre que Claude Puel . Les deux hommes se sont connus un moment à Nice. Néanmoins, Everton suivrait également le Français.

- Martin Terrier intéresse de nombreux clubs. D'après L'Equipe, le jeune joueur de Lille serait suivi par Everton, West Ham et la Fiorentina.

- D'après Mercato Football, Gaël Danic (Bastia) pourrait revenir à Rennes.

- Nicolas Pépé (Angers) pourrait s'engager avec Lyon. Le club de Jean-Michel Aulas aurait relancé les négociations avec Angers pour le jeune ivoirien. Toutefois d'autres clubs sont intéressés par le joueur comme Everton, Monaco, Lille et Rennes.



- L'Inter devrait engager deux nouvelles recrues. D'après Calciomio, Federico Bernardeschi (Fiorentina) et Domenico Berardi (Sassuolo) devrait venir renforcer le secteur offensif des Nerazzurri.

- La Juventus serait intéressée par Sead Kolasinac , défenseur de Schalke04. Ce jeune bosnien de 23 ans devrait remplacer Patrice Evra selon Calciomio.

- Pepe devrait quitter le Real Madrid mais en juin. Le quotidien AS avance que le joueur serait en train de négocier pour un potentiel transfert en Chine. Le Guangzhou Evergrande et Shangaï seraient les pistes les plus chaudes.

- D'après le quotidien AS, l'Atlético Madrid serait intéressé par Dani Ceballos (Betis Seville). Le média parle d'un transfert à 20 millions d'euros.

- Selon le Mirror, Nicolas Gaitan devrait quitter l'Atlético Madrid et s'engager avec Tottenham.

- Cléber Reis a quitté Hambourg pour rejoindre le Santos FC au Brésil.

- Ömer Toprak quittera le Bayer Leverkusen en juin. Le Turc devrait, selon L'Equipe, rejoindre le Borussia Dortmund.

- Mohamed Sissoko a été proposé au Corinthians (Brésil) selon Foot Mercato. Le club brésilien n'en fait pas sa priorité mais il ne ferme pas la porte au Français.