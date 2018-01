Le fil infos

À 5 mois de la Coupe du monde, les choix portés par les joueurs seront cruciaux, pour se faire remarquer ou se relancer. En Belgique, certains vont déjà devoir revoir leur copie après des débuts mitigés. A l'étranger, on suivra de près la situation d'Alexis Sanchez ou encore Ryad Mahrez. Du côté des Diables rouges, Kevin Mirallas, Michy Batshuayi, voire Thomas Meunier pourraient avoir des envies d'ailleurs. Pour ne rien manquer, notre journal du mercato regroupe les informations de tous nos journalistes ainsi que les rumeurs venues des médias du monde entier.

- 22h22: D'après les infos du Telegraph, Mesut Ozil pourrait finalement prolonger avec Arsenal. Arsène Wenger a d'ailleurs concédé être "plus optimiste que l'été dernier sur ce dossier". On parle d'un salaire de 300.000 euros hebdomadaires, rien que ça. Manchester United reste néanmoins une possibilité qui pourrait convaincre l'Allemand.

- 21h05: Le Borussia Dortmund a engagé le défenseur central international suisse de 22 ans Manuel Akanji, rapportent samedi plusieurs médias allemands. Le montant du transfert du FC Bâle vers l'Allemagne se monte à 21,5 millions d'euros, selon ces informations, que le club de la Ruhr n'a pas officiellement confirmées.

- 19h15: Sky Sport Italia en est convaincu: le Brésilien des Girondins de Bordeaux, Malcom, va s'engager en faveur d'Arsenal. L'agent de l'ailier serait en route pour Londres afin de négocier avec les dirigeants. Nous ignorons toujours où signera Alexis Sanchez, bien que les deux clubs de Manchester semblent tenir la barre.

- 15h55: Annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone, Antoine Griezmann ne devrait plus faire de vieux os du côté de l'Atletico Madrid. Pour le remplacer, les Colchoneros penserait sérieusement à la piste menant à l'attaquant du Torino Andrea Belotti. Pour ce faire, la coquette somme de 100 millions d'euros devra être allongée.

- 14h50: Pour palier le départ de Coutinho au FC Barcelone, Liverpool a fait du Guinéen Naby Keita sa priorité absolue sur le mercato hivernal. Un accord a d'ores et déjà été trouvé entre le RB Leipzig et les Reds pour une arrivée du milieu de terrain l'été prochain. Si Liverpool veut que le joueur arrive dès cet hiver, le club devra débourser 20 millions d'euros supplémentaires soit 95 millions d'euros (75 + 20).

- 13h10: D'après les informations relayées par L'Equipe, le milieu de terrain de l'OGC Nice, Jean-Michaël Seri, serait dans le viseur de Manchester City et du PSG afin de renforcer l'entre-jeu des deux équipes. Malheureusement pour les coéquipiers de Neymar, le Niçois privilégierait un transfert en Premier League, bien que le challenge parisien le séduise aussi. Kevin De Bruyne aura-t-il bientôt un concurrent ? Affaire à suivre.

- 12h51: L'ex-attaquant du LOSC, Moussa Sow, quitte le club Al Ahli (Dubai) pour rejoindre Bursaspor et la Turquie. Il évoluera sous les ordres de Paul Le Guen.

- 12h42: Manchester City ne serait pas disposé à faire des folies concernant l'attaquant chilien d'Arsenal, Alexis Sanchez, au contraire de son ennemi de toujours Manchester United. D'après les informations relayées par The Guardian et The Independent, le fait que Gabriel Jesus devrait faire son retour plus rapidement qu'estimé aurait rassuré les Citizens. ManU semble avoir convaincu les Gunners, mais pas encore totalement le joueur.