- Pour rappel, la journée de dimanche a été le théâtre du transfert belgo-belge de ce mercato., ex-capitaine du Standard s'est engagé pour trois ans et demi avec le Sporting d'Anderlecht. Indemnité de transfert : trois millions d'euros pour s'attacher les services du médian qui avait une partie du vestiaire liégeois à dos . Une annonce qui n'a pas fait que des heureux puisque La Gantoise était en discussions avancées avec les dirigeants liégeois

- Autre départ du côté liégeois, c'est celui de, également actif dans le milieu du jeu. Il est prêté jusqu'en fin de saison, sans option d'achat, à l'AJ Auxerre. Des écarts de conduite et de rares titularisations ont convaincu le club principautaire à s'en séparer temporairement.

- Felice Mazzu "satisfait" du mercato carolo. Avec les arrivées de Jordan Remacle et d'Hamdi Harbaoui, le Sporting s'est renforcé là où il le voulait. "Ce n'était pas un mercato facile. Et pourtant, il a été très concret, tout en étant prometteur et rapide. [...] Je ne peux donc qu'être un entraîneur satisfait" a indiqué le coach dans nos colonnes.

- Du côté de Mouscron, on cherche à satisfaire les exigences de Mircea Rednic, qui souhaite des renforts d'ici la reprise de la compétition ce samedi contre Lokeren. Mais pour ce faire, les dirigeants hurlus doivent dégraisser le noyau avec notamment deux départs. Celui d'Islam Feruz tout d'abord puisque l'attaquant de 21 ans est parti à Swindon Town (League One anglaise). Le défenseur serbe Fesjal Mulic, qui ne sera pas retenu par Rednic, devrait lui prochainement quitter le Hainaut avec pour direction Israël.

- Echange en vue entre Courtrai et La Gantoise. Selon les médias néerlandophones, les deux clubs souhaiteraient entériner le passage de Hannes Van Der Bruggen de la Ghelamco Arena vers Courtrai, tandis que Birger Verstraete ferait le chemin inverse. Toutefois, les dirigeants courtraisiens ne sont pas satisfaits de l'offre actuelle de La Gantoise et veulent davantage d'argent pour "un international espoir qui joue tout", alors que le médian gantois "n'est pas un élément de l'équipe-type."

- Siebe Schrijvers de retour à Genk ? Prêté par le club limbourgeois à Waasland-Beveren, l'attaquant de vingt ans pourrait déjà revenir dans le Limbourg pour pallier aux blessures dans la ligne offensive du dernier club belge encore en lice sur les trois tableaux. C'est en tout cas ce qu'annonce le Nieuwsblad.

- Dimitri Payet force son départ. Voulant absolument retourner à l'Olympique de Marseille, le Français de 29 ans ne s'entraîne plus avec son club de West Ham, qui lui a pourtant permis de découvrir la Premier League où il s'est particulièrement illustré. Les dirigeants des Hammers seraient prêts à céder leur milieu au club phocéen moyennant 40 millions d'euros, alors qu'ils en avaient dépensé quinze il y a dix-huit mois pour l'arracher de l'OM. Selon L'Equipe, une délégation marseillaise va s'envoler pour Londres ce lundi afin d'y négocier un transfert.

- Diego Costa, grand absent de la victoire de Chelsea 0-3 à Leicester, a des envies de Chine. Mais Antonio Conte n'est au courant de rien et s'en suit un quiproquo du côté de Stamford Bridge. Thibaut Courtois est monté au créneau et a expliqué à SFR Sport que l'attaquant espagnol souffrait d'un simple mal de dos, l'empêchant de s'entraîner.

- Gaël Kakuta, actuellement actif en Chine, intéresse le Deportivo La Corogne. Le club quinzième de Liga aimerait attirer l'attaquant français, qui a notamment eu des passages par la Lazio, Chelsea et Séville au cours de sa carrière.

- Nouveau coup de jeune au Real Madrid ? Après le transfert de Martin Odegaard il y a deux ans, La Casa Blanca serait très proche de signer un nouvel adolescent en la personne de l'international suédois Alexander Isak. Le buteur de dix-sept ans a fait toutes ses classes à l'AIK Solna et devrait rejoindre le Real l'été prochain, puisque le club merengue est interdit de transfert cet hiver.

- Renfort estival en vue pour la Juventus. Riccardo Orsolini a affirmé à la chaîne italienne Mediaset que son destin était lié à la Juventus. En Italie, on parle d'un accord dans la journée pour l'attaquant de dix-neuf ans qui terminera la saison dans son club d'Ascoli, actuel douzième de Serie B.

- Double arrivée estivale au Bayern Munich. Le multiple champion d'Allemagne accueillera en juillet prochain Niklas Süle et Sebastian Rudy, deux internationaux allemands qui termineront la saison à Hoffenheim. Le premier s'est engagé pour cinq ans en Bavière tandis que le second a paraphé un contrat portant sur trois saisons.

- L'actuel dauphin du Bayern au classement de la Bundesliga, le Red Bull Leipzig, a signé l'international U19 français. Le défenseur de dix-huit ans était actif depuis juillet 2015 dans l'autre club de la galaxie Red Bull, Salzbourg.

- Leandro Trossard suscite des convoitises outre-Rhin. Le médian de 22 ans du KRC Genk serait dans les petits papiers du Red Bull Leipzig, du Borussia Dortmund et du Borussia Mönchengladbach.

- Le jeune attaquant belge David Henen, qui ne parvient pas à faire son trou avec les U23 d'Everton, va s'engager pour cinq ans avec le LOSC.

- Lille qui est de plus en plus pressenti pour accueillir sur son banc El Loco Marcelo Bielsa, qui va donc découvrir le Nord après le Sud de la France et son passage à l'OM.

- Le club marseillais qui souhaiterait enrôler le médian Morgan Sanson de Montpellier. Auteur de trois buts et sept passes décisives cette saison, il a été l'objet d'une première offre de neuf millions et demi, mais le club de l'Hérault en attendrait douze selon L'Equipe.

- La fédération chinoise veut promouvoir ses jeunes. Et face à l'afflux massif de stars étrangères, la dernière en date étant Axel Witsel arrivé ce week-end dans l'Empire du milieu, le nombre de joueurs étrangers est limité à trois par onze titulaire. Et obligation également d'intégrer trois jeunes de moins de 23 ans à l'effectif.

- L'attaquant norvégien de Saint-Etienne, Alexander Söderlund, est de plus en plus proche de la Chine. De nombreux médias turcs, relayés par nos confrères d'Eurosport, font état d'une offre d'un million et demi d'euros pour le joueur de 29 ans, double buteur lors de la victoire 2-3 des Verts à Anderlecht en Europa League.

- Dans un entretien accordé au journal grec Metrosport, Pedro Henrique a indiqué qu'il allait quitter Rennes pour rejoindre le championnat grec via le PAOK Salonique. Âgé de 26 ans, l'attaquant brésilien n'a que très peu joué cette saison et n'a surtout pas été très prolifique tout au long de son passage à Rennes, qui devrait récupérer un million d'euros grâce à cette transaction.