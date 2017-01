Le fil infos

Mercato Comme à chaque période de mercato, les rumeurs et autres tractations vont bon train. Envie de ne rien manquer ? Notre journal du mercato est là pour ça !

Les infos du matin

- Le dossier Adrien Trebel déchaîne les foules. Retrouvez les grandes tendances parmi les supporters du Sporting d'Anderlecht et du Standard. Le joueur affirme quant à lui qu'il a signé à Anderlecht "pour gagner des titres" et portera le numéro 25.



- En congé durant deux jours, Ishak Belfodil a pu réfléchir à son avenir. Everton reste sur les rangs mais le dossier est complexe, en raisons d'intermédiaires, tandis qu'une équipe allemande s'est également positionnée pour recruter l'une des révélations de Pro League.

- Standard toujours avec Ryan Mmaee qui ne sera pas retenu en cas d'offre convenable. Malines est sur le coup pour pallier à un possible départ de Nicolas Verdier et/ou de Dimitrios Kolovos.

- Après Neeskens Kebano, Fulham pourrait de nouveau recruter en Belgique puisque le club londonien serait prêt à revoir à la hausse son offre pour Ibrahima Cissé. C'est ce qu'affirme la presse outre-Manche et un montant de 2,2 millions d'euros est évoqué pour le médian liégeois.

- Du côté de Mouscron, on notera que Fesjal Mulic, annoncé sur le départ, est toujours présent dans le groupe et s'est entraîné normalement hier.

- Nathan Kabasele, prêté jusqu'en fin de saison par le Sporting d'Anderlecht, s'est vu attribuer le numéro 94 dans l'effectif hurlu.

- De nouveau en train de crever l'écran, Yassine El Ghanassy ne se voit pas quitter Ostende cet été. "Aujourd'hui, je ne pense pas à un transfert mais plutôt à confirmer" indique l'ancien Gantois dans nos colonnes. "Si départ il doit y avoir, ce ne sera pas avant l'été. Mais si Ostende se qualifie pour une coupe d'Europe, pourquoi ne pas vivre ce moment historique avec les Côtiers" termine l'ailier de 26 ans.

- En difficulté à Zulte Waregem, Bryan Verboom est prêté jusqu'en fin de saison à Roda Kerkrade. Avec seulement sept apparitions cette saison, le back gauche de 24 ans a donc l'occasion de retrouver du temps de jeu du côté de l'élite néerlandaise dans ce club qui joue le maintien.

est annoncé à Grenade. Selon le, le défenseur central islandais devrait prendre la direction de l'Espagne ce mardi pour procéder aux tests médicaux. Lokeren pourrait récupérer un million et demi d'euros pour son international islandais qui dispose d'un contrat jusqu'en juin 2018.

- La presse néerlandophone indique ce matin que Vadis Odjidja pourrait constituer le remplaçant de Sven Kums à La Gantoise. Dépassé par Anderlecht dans le dossier Adrien Trebel, les dirigeants gantois verraient d'un bon œil un retour du médian formé au club. Il dispose d'un contrat jusqu'en juin 2018 avec le Legia Varsovie.

- Selon le média britannique The Daily Mail, Chelsea aurait éconduit à deux reprises le Paris Saint-Germain qui aurait formulé deux offres pour une location de Michy Batshuayi. Le Diable rouge n'arrive pourtant pas à s'imposer dans l'effectif des Blues, même en l'absence de Diego Costa.

- Proche du retour après une blessure au genou, le défenseur allemand Per Mertesacker est sur le point de prolonger d'un an son séjour à Arsenal. A en croire Sky Sports, le géant de 32 ans pourrait donc rester jusqu'en 2018 à Londres, où il évolue depuis l'été 2011.

- Selon L'Equipe et le Daily Mail, Manchester United a rejeté une offre de près de quinze millions d'euros de l'Olympique lyonnais pour Memphis Depay. Le Néerlandais qui n'est apparu que huit fois cette saison avec les Red Devils n'est plus en odeur de sainteté à Old Trafford. Le club du nord de l'Angleterre attend cinq millions de plus pour céder son élément offensif.

- Prêté à Bolton par Crystal Palace, Keshi Anderson revient à Londres. L'attaquant de 21 ans a disputé quinze matches de League One avec l'ancien équipe de Nicolas Anelka.

- Les Andalous de Malaga souhaitaient louer jusqu'en fin de saison Luis Hernandez de Leicester. Mais il apparaît selon Sky Sports que les Foxes ont rejeté la proposition du club espagnol pour le défenseur espagnol de 27 ans.

- Le média italien TuttoSport affirme que la Juventus de Turin souhaiterait enrôler le défenseur de Schalke 04, Sead Kolasinac. En fin de contrat en juin prochain, l'international bosnien serait l'objet d'une offre de deux millions d'euros.

- Sassuolo ne compte pas céder son défenseur Francesco Acerbi. Malgré trois offres en provenance de Leicester, dont une de près de 13,5 millions d'euros, le club italien souhaite conserver son joueur de 28 ans affirme le Daily Mail. Le grand défenseur italien a disputé vingt rencontres de Serie A, au cours desquelles il a marqué à trois reprises et délivré un assist.

- Hambourg, en position de barragiste pour le maintien, a annoncé hier l'arrivée du défenseur Kyriakos Papadopoulos. L'international grec de 24 ans est prêté par le Bayer Leverkusen. C'est un changement rapide de club pour le Grec puisqu'il avait été prêté au RasenBallsport Leipzig jusqu'à ce lundi.

- Le mercato est intense à Marseille avec le dossier brûlant. Il se murmure que West Ham a rejeté une seconde offre des dirigeants marseillais, dont une délégation a pris la direction de Londres hier. D'une valeur de 23 millions d'euros, cette offre a toutefois été jugée insuffisante par les dirigeants desmais Marseille, qui a peur de se voir couper l'herbe sous le pied par d'autres clubs, devrait réévaluer sa proposition. West Ham attend une offre de près de 34 millions d'euros pour laisser partir le joueur, devenu indésirable auprès des supporters du stade olympique.

- Notons que les Phocéens progressent également sur le dossier Morgan Sanson. Montpellier demande quinze millions d'euros pour son milieu de terrain et selon L'Equipe, Marseille serait prêt à se rapprocher de cette demande.

- Bastia, premier non-relégable, enregistre l'arrivée sous forme de location de Prince Oniangué. Le médian de 28 ans est prêté par Wolverhampton, qu'il avait rejoint l'été dernier sans parvenir à réellement s'imposer.

- Les Corses n'en restent pas là puisqu'ils louent également le défenseur de Lorient Linsday Rose.

- Louis Van Gaal proche de la retraite. Pour des raisons personnelles, l'ancien sélectionner des Pays-Bas âgé de 65 ans, et un temps cité pour succéder à Marc Wilmots chez les Diables rouges, ne se voit plus revenir sur un banc de touche après une carrière bien remplie. "J'ai d'abord affirmé que j'allais arrêter, puis j'ai parlé d'un congé sabbatique. A présent, je pense que je ne reviendrai plus..." a indiqué dans les colonnes du Telegraaf l'entraîneur qui pourrait donc avoir terminé sa carrière à Manchester United avec une victoire en FA Cup.

- Le Shaktar Donetsk enregistre l'arrivée de Gustavo Blanco. L'attaquant argentin de 25 ans arrive en provenance de Karpaty et a signé un contrat de trois ans et demi avec le nonuple champion d'Ukraine.