Mercato Comme à chaque période de mercato, les rumeurs et autres tractations vont bon train. Envie de ne rien manquer ? Notre journal du mercato est là pour ça !





Le fil infos

Les infos du matin

Belfodil reste au Standard! reste au Standard! Plus d'informations ici

Fulham fait rêver Ibrahima Cissé! Plus d'informations ici

Le latéral droit français de Courtrai, Romain Métanire va s'engager à Reims. Le joueur de 26 ans, formé à Metz, va parapher un contrat d'un an et demi en faveur du club de Ligue 2.

L'avant-centre suédois qui vient d'arriver à Bruges, Carlos Strandberg, est prêté jusqu'à la fin de la saison à Westerlo. Le joueur de 20 ans était arrivé durant ce mois-ci en provenance du CSKA Moscou.

Le milieu central de La Gantoise, Hannes Van der Bruggen a été cédé gratuitement à Courtrai. Le joueur de 23 ans a signé un contrat jusqu'en 2021. Chemin inverse pour Birger Verstraete qui lui est vendu par Courtrai à La Gantoise. Le transfert est estimé à 400.000 euros.

L'Equipe nous informe que Leon Bailey intéresse fortement l'Olympique de Lyon. Le jeune joueur de 19 ans a un contrat jusqu'en 2020 à Genk.

Patrice Evra serait tenté par Crystal Palace! Le quotidien français L'Equipe nous annonce que Patrice Evra, devenu indésirable à la Juventus, serait tenté par un retour en Premier League et plus précisément à Crystal Palace. Le défenseur international français de 35 ans à qui il reste 6 mois de contrat serait cédé gratuitement par la Juventus. Il ne resterait plus qu'au joueur et au club à s'entendre sur les conditions salariales.

Crystal Palace serait aussi intéressé par Mamadou Sakho, le défenseur devenu indésirable à Liverpool. Son salaire, qui est estimé à 120.000 euros part semaine serait toutefois un problème pour le club de Christian Benteke. West Ham, Southampton et Séville seraient aussi sur le coup pour le défenseur français.

L'agent de Yaya Touré a indiqué à Sky Sports que l'Ivoirien avait refusé une offre provenant de la Chine et plus précisément du club de Jiangsu Suning qui lui offrait un salaire de 2,4 millions d'euros par mois!

Memphis Depay aurait un accord contractuel avec L'Olympique de Lyon. Le joueur de Manchester aurait déjà indiqué a sa direction qu'il souhaiterait rejoindre la Ligue 1 mais les discussions entre les dirigeants de Man U et de Lyon restent toutefois compliquées.

L'attaquant sénégalais d'Angers, Famara Diedhiou (24 ans), qui est arrivé en juin en provenance de Clermont, devrait déjà quitter le SCO pour s'engager au Guizhou Hengfeng (D2 chinoise). Le joueur avait été acheté 1,2 millions d'euros au club de Ligue 2 et Angers pourrait le revendre 7 millions d'euros au club chinois.

L'Equipe annonce que Toulouse et Nice suivent de très près Yoric Ravet (27 ans), le milieu offensif français des Young Boys de Berne. Auteur de six buts et treize passes décisives cette saison, le joueur attire de plus en plus de clubs. Swansea, Southampton et Hoffenheim seraient aussi sur le coup!

C'est officiel pour Morgan Sanson à l'Olympique de Marseille. Le montant du transfert pour le joueur âgé de 22 ans est estimé à 12 millions d'euros.

Salomon Kalou a expliqué sur les antennes de RMC qu'il discutait beaucoup avec Rudi Garcia à propos de l'OM. L'international ivoirien a déjà connu la Ligue 1 car il y a joué à Lille.

L'OM viserait aussi l'attaquant d'Angers, Nicolas Pepe. Courtisé par Lyon, l'Olympique de Marseille serait aussi entré dans la danse dans les négociations pour le joueur de 21 ans qui est actuellement à la CAN avec la Côte d'Ivoire.

Le représentant de Marco Verratti a annoncé à Sky Sports Italia qu'aucun contact entre le joueur et le Bayern n'a eu lieu. Contrairement à ce qu'annonçait Le Parisien il y a quelques jours, Sous contrat jusqu'en 2021 au PSG, le joueur souhaiterait d'abord triompher avec le club parisien avant de penser à un éventuel départ.

L'AS Rome serait sur le point de s'activer durant ce mercato. Jesé Rodriguez (PSG), Luis Muriel (Fiorentina) et Sofiane Feghouli (West Ham) seraient les principales cibles du club. Pour Feghouli, son transfert dépendrait de celui de Dimitri Payet.

Le milieu droit du Lokomotiv Moscou, Aleksandr Samedov, rejoint un autre club de la même ville, c'est à dire le Spartak Moscou. Le transfert du joueur de 32 ans est estimé à 3;5 millions d'euros.