De nombreux joueurs sont arrivés à Anderlecht mais peu sont partis. Du coup, Hein Vanhaezebrouck dispose d'un noyau trop pléthorique. 11 joueurs doivent quitter le Sporting cet été.

Adrien Trebel jouera-t-il encore à Anderlecht la saison prochaine ? Les négociations entre les différentes parties ont débuté.





Genk se renforce avec un jeune défenseur de 20 ans, Jhon Lucimi. Le Colombien a signé un contrat de 4 ans avec les Flandriens.





Nous vous l'annoncions hier, Gand a bel et bien transféré un attaquant géorgien de 24 ans, Giorgio Kvilitaia.





C'est fini entre Eupen et Mbaye Leye. Le club a annoncé avoir mis fin à la collaboration avec l'attaquant sénégalais d'un "commun accord".





Chelsea : Gianfranco Zola, ancienne gloire des Blues, sera l'assistant du nouveau coach Maurizio Sarri.

L'avenir de Simon Mignolet dépendra de celui d'Alisson, le portier de la Roma. Le gardien brésilien semble de plus en plus proche d'une arrivée à Anfield Road et sa venue pourrait sonner le glas des ambitions du Belge à Liverpool. Un départ n'est donc pas à exclure.





Thibaut Courtois n'est plus qu'à un pas du Real. Son transfert risque de débloquer le mercato des gardiens.

Thomas Meunier à Barcelone grâce...à Lionel Messi?





Mauvaise nouvelle pour l'Inter : Radja Nainggolan, la nouvelle recrue des Nerazzurri, est sorti sur blessure en amical.

Moenchengladbach ne veut pas vendre Thorgan Hazard cet été.





Dedryck Boyata a le choix quant à son avenir. Où évoluera-t-il la saison prochaine ?

