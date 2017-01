Mercato Comme à chaque période de mercato, les rumeurs et autres tractations vont bon train. Envie de ne rien manquer ? Notre journal du mercato est là pour ça !





- Des départs sont encore à prévoir au Standard! Plus d'informations ici





- Razvan Marin devrait s'engager au Standard dans les prochaines heures! Plus d'informations ici





- Le défenseur danois de La Gantoise Lasse Nielsen ne se produira plus à la Ghelamco Arena, du moins pas sous le maillot bleu des Buffalos. Il s'apprête en effet à prendre le chemin de Malmö, en Suède, où il a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2020, ont conjointement annoncé les deux clubs concernés vendredi.



- Stéphane Badji ira en Espagne ou en Turquie! Le joueur ne s'entraîne déjà plus à Anderlecht. Une location ou un transfert est imminent. L'intérêt vient d'Espagne et de Turquie où il a laissé de très bons souvenirs. Anderlecht avait acquis le joueur il y a un an en provenance de Basaksehir pour 2,65 millions d'euros.



- Diego Capel, qui s'entraîne toujours avec le noyau A, n'a pas été placé sur la liste des transferts. Le joueur veut pourtant jouer, ce qui n'est pas le cas au Sporting. Grenade est très intéressé par le joueur mais pas au tarif demandé par les Mauves.



- Leya Iseka, qui s'entraîne toujours avec Marseille devrait trouver un point de chute dans un autre club de Ligue 1. Le joueur prêté par Anderlecht ne devrait pas finir la saison à l'OM et ses agents tentent donc de lui trouver une solution de prêt en Ligue 1.





- Jose Fonte va s'engager avec West Ham! Le défenseur de 33 ans qui évolue à Southampton coûtera environ 9 millions d'euros aux Hammers selon Sky Sports. Claude Puel, l'entraîneur des Saints avait déjà signalé hier en conférence de presse qu'un départ de Fonte était très possible.





- Ashley Young serait prêt à snober l'intérêt qu'il y a pour lui en Premier League pour signer un contrat très lucratif en Chine selon le Daily Mirror. Le joueur de 31 ans évolue actuellement à Manchester United où il est en contrat jusqu'en 2018. Il n'a fait que 4 apparitions dans le championnat cette saison.



- Le Daily Express nous annonce que Lucas Leiva ne se voit pas poursuivre sa carrière à Liverpool et que ses heures sont donc comptées à Anfield. Le contrat du milieu de terrain brésilien prend fin à la fin de cette saison.





- Memphis Depay sera un joueur de Lyon dans les prochaines 48 heures! C'est en effet ce qu'a annoncé Jean-Michal Aulas hier soir. La somme du transfert s'élèverait à 25 millions d'euros. Une clause de rachat serait également comprise dans le contrat pour Manchester United.





- Marseille fait le forcing pour Payet! Une troisième offre à hauteur de 29 millions d'euros aurait été transmise aux dirigeants de West Ham. Le précédente proposition en date s'élevait à 22 millions d'euros pour l'international français.



- Selon Footmercato, l'OGC Nice et Bordeaux tenteraient d'accueillir en prêt le milieu défensif du Zénit Saint-Pétersbourg, Mauricio, qui est âgé de 28 ans. Le joueur brésilien évolue en Russie depuis 2010 et il y a disputé 186 matchs et inscrit 30 buts.



- D'après le quotidien L'Equipe, Toulouse voudrait s'offrir Andy Delort. Le joueur qui évolue aux Tigres (Mexique) était arrivé en provenance de Caen lors du dernier mercato pour 8 millions d'euros.



- L'attaquant sud-africain de Rennes, Kermit Erasmus, devrait s'engager avec Lens dans les prochains jours. Alors qu'il était en contact avec Zulte-Waregem, le joueur de 26 ans devrait finalement s'engager avec les Sang et Or sous la forme d'un prêt.







- Joao Moutinho serait dans le viseur de l'AS Rome. Le milieu de terrain portugais de Monaco serait une priorité pour les Romains durant le mercato estival.





- L'AC Milan aurait fait une nouvelle offre pour Gerard Deulofeu à hauteur de 18 millions d'euros selon la Gazzetta dello Sport. Le joueur d'Everton ne serait pas contre un départ vu le peu de temps de jeu qu'il accumule sous Ronald Koeman.



- Paulo Dybala va prolonger son contrat à la Juventus! Le joueur argentin de 23 ans gagnera désormais 7,5 millions d'euros par an.







- L'attaquant espagnol Samu Garcia débarque à Léganes en prêt. Le joueur de 26 ans du Rubin Kazan est prêté jusqu'en fin de saison en Liga.









- Le milieu de terrain de 24 ans du RB Salzburg, Reinhold Yabo revient en Allemagne à l'Arminia Bielefeld sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison.









- John Van den Brom, l'ancien entraîneur d'Anderlecht va s'engager avec le Maccabi Tel Aviv, club où Jordi Cruijff, le fils de Johan, est directeur sportif! Van den Brom va donc quitter l'AZ Alkmaar où il officie pour le moment.