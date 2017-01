Mercato Comme à chaque période de mercato, les rumeurs et autres tractations vont bon train. Envie de ne rien manquer ? Notre journal du mercato est là pour ça !





18h15 : Dimitri Payet est cité dans plusieurs clubs de Ligue 1 mais selon le Daily Mirror, l'OGC Nice se montrerait particulièrement intéressé.

17h30 : Diego Costa va-t-il enfin rejoindre la Chine? Selon The Times, Chelsea veut bien laisser filer son attaquant espagnol mais pas à n'importe quel prix. Pour l'avoir, les clubs intéressés devront débourser... 150 millions d'euros! Excusez du peu...

15h42 : Le Bayer Leverkusen a annoncé dimanche le depart de son ailier international australien Robbie Kruse (48 capes et le titre de champion d'Asie en 2015) en Chine, et plus précisément au Liaoning FC. Arrivé au Bayer en provenance du Fortuna Dusseldorf en 2013, Robbie Kruse, 28 ans, a souffert de diverses blessures qui ne lui ont pas permis de s'installer en équipe fanion. Il n'a pas non plus connu le succès au VfB Stuttgart, auquel il avait été prêté en 2015, et ne faisait pas partie des plans de l'entraîneur Roger Schmidt depuis son retour en bord de Rhin. Le Bayer Leverkusen, où le contrat du joueur expirait en fin de saison, n'a donné aucun détail financier sur la transaction.

14h00 : Selon nos informations, confirmant Tiempo de Juego, Anderlecht, qui est toujours à la recherche d'un gardien, serait en négociation Rubén Iván Martínez. Celui-ci (32 ans) officie comme troisième portier au Deportivo La Corogne, en Liga. Rubén est un produit du FC Barcelone mais n'a jamais percé du côté de la Catalogne. Il a toujours joué en Espagne et est notamment passé par Malaga, le Rayo Vallecano, Almeria ou Levante.

13h15 : L'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola aimerait renforcer son secteur défensif, car on le sait la défense des Citizens est loin d'être imperméable. Pour ce faire, le tacticien espagnol aimerait faire venir en Premier League l'été prochain un joueur qu'il a bien connu en Allemagne, Juan Bernat. Le latéral gauche de 23 ans du Bayern Munich joue moins depuis l'arrivée d'Ancelotti. Ne cherchera-t-il dès lors pas à changer d'air en fin de saison? L'avenir nous le dira.

13h00 : Le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais Clément Grenier intéresse l'OGC Nice. Selon Yahoo Sport, le joueur, qui manque de temps de jeu, aurait donné son accord pour un prêt jusqu'en fin de saison.





LES INFOS DU MATIN

"Nainggolan vaut 80 millions"

Le Ninja de l'AS Rome a fait la Une de plusieurs quotidiens italiens ce samedi.





Mouscron: Accord avec Aganovic

Mircea Rednic a confirmé les contacts avec le milieu de terrain du Steau de Bucarest, Adnan Aganovic. Ce médian croate de 29 ans a donné son accord mais attend désormais une réponse du club. Le REM piste encore Julien Gorius ainsi qu’un attaquant français.





Razvan Marin qualifié pour affronter Bruges

Arrivé jeudi en Belgique, Raz-van Marin a officiellement signé son contrat vendredi en fin de matinée. Les documents ont ensuite été envoyés à l’Union Belge afin que le jeune Roumain de vingt ans puisse entrer en ligne de compte pour le match de ce dimanche. C’est désormais chose faite puisque Marin est qualifié pour ce match. "On verra s’il jouera. Débuter le match ? Cela me semble un peu prématuré", a assuré Aleksandar Jankovic.





Batterie de tests pour Danilo Barbosa au Standard

Arrivé en Belgique vendredi après-midi à 16 h 30, Danilo Barbosa (20 ans) a directement pris la route de Liège. Samedi matin, il a visité le centre de formation liégeois avant de passer la batterie de tests médicaux.

Ce dimanche, il sera en tribune afin d’assister au choc entre ses futurs coéquipiers et le Club Bruges. L’officialisation du transfert interviendra dans la journée.